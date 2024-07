Los panameños parece que despertamos de un letargo, porque ahora nos sorprende el deterioro de los diversos municipios del país. Se ve cómo los bienes públicos han sido abandonados, al extremo que son tirados en algún espacio para que la maleza se los trague. Las imágenes son crudas y muestran el lado más perverso de un funcionario. Ese que no le importó con el bien común, ese que se encargó para malversar, ese que nunca tuvo la intención de trabajar para su comunidad... Nuevos representantes y alcaldes han tomado el control de los gobiernos locales y nos han inventariado los graves problemas que se han encontrado. Deudas por millones de dólares y manejos de dinero de los contribuyentes como si fuese propio. Los nuevos alcaldes y representantes tienen el deber de sanear cada alcaldía y cada junta comunal y presentar las denuncias correspondientes al Ministerio Público. Pero las nuevas autoridades municipales deben de inmediato pasar al otro extremo, sentar las bases de una nueva administración y servir a sus comunidades. Hay que empezar a embellecer cada rincón de este país y servir con diligencia. Que impregnen de buen servicio a cada funcionario y eliminen a todos esos que llevan su amargura al trabajo. Que no se quede en solo anuncios de “lo que me dejaron” y, en su lugar, demostrar que con lo poco que se tiene se puede prestar un buen servicio a la comunidad. ¡Así de simple!