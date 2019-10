La llorona del 7 de octubre de 2019

EN 'SHOCK'

Me dice una fuente fidedigna que Olmedo hizo el proyecto de fallo dejando a Jorgito Arraiján como miembro de la junta directiva de la ACP. La vaina es que no esperaba que ya hay siete salvamentos y solo falta el octavo para que lo saquen. ¡Santa cachimba!

TIC, TAC, TIC, TAC…

Si a Jorgito Arraiján le cae la teja y tiene que dejar la ACP, al hombre le vienen días bastante fregados, con esa vaina de las botas para gigantes y los techos de esperanza que parece que es un berenjenal y que huele a podrido. ¡Tic, tac, tic, tac…!

TIC, TAC, TIC, TAC… II

El que no pudo dormir anoche fue el defensor del Pueblo, con esa vaina de que la Asamblea lo tiene en tres y dos. Mucha gente cree que el hombre no ha hecho mucho, pero no cree tampoco que tenga que ser sacado de la forma como lo están haciendo. ¡Cara...mbola!

EN EL AIRE

Dice que la gente de Air Panamá se puso las pilas y ya está normalizando la vaina en Albrook y otros aeropuertos. Dice que van a ponerse al día con todas las naves y cumplir con las reglamentaciones de la AAC. ¡Menos mal!

PARA TÉCNICA

Ayer se formó un pleque pleque con un avión de Copa que volaba desde Argentina. Dice que se quedó sin combustible y tuvo que aterrizar de emergencia en Colombia. La empresa dijo que todo eso es falso, que lo que pasó fue que hizo una parada técnica por los fuertes vientos en contra que se registraban en el trayecto.

YA PERDIÓ EL 'IN'

El que ya perdió el “in”y quedó de “dependiente” fue el Omar Bultrón, quien fue electo el pasado 5 de mayo como representante independiente del corregimiento de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera. Ayer se inscribió en el PRD. ¡Cero y va uno!

¡QUIÉN LO VE..!

Me dice alguien que “tira la piedra y esconde la mano es el Presidente ecuatoriano. Ahora que se le armó el pandemónium por aprobar medidas impopulares está buscando responsables entre los políticos y en el pueblo enardecido. Si se llega al poder para reprimir mejor no se metan a gobernar y punto. Consenso es la clave del éxito”.

GARRAFÓN

Alguien manda a preguntar ¿quién es el magistrado del Tribunal Electoral que tiene una asistente que cobra buco de maná de La Palma y nunca va a trabajar? Que ya ni cubículo tiene, pero es la que guarda todos los secretos. ¡Qué es lo que tanto sabe?

OJO CON EL CAMARÓN

Me manda alguien a decir que en la lista de los candidatos a ocupar la silla de la Tremenda Corte hay un Jimmy muy sincero que es el caballo de Troya del renunciado Malavides. Si lo designan, después no digan que no lo anunciamos. ¡Ojo con esa, Nito!

LADRONES SUELTOS

Se ha desatado una ola de hurtos del mismo diablo en Santa Fe, Metetí, Canglón y Yaviza y todas las comunidades de la carretera a Darién que no la para nadie. En las barbas de los Fronterizos y de la Policía Nacional, que dotados de los mejores instrumentos parecen petrificados. Lo peor es que se dice que todos saben quiénes son. ¡Ataaaja!

ARBITRAJE

El 13 y 14 de octubre se celebrará la audiencia de cierre del proceso relativo a la ausencia de basalto y la composición del hormigón, que se dirime en la Corte de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Miami. Es uno de los casos que reclama GUPC a la ACP.