La llorona del 1 de noviembre de 2019

NO SE CONFUNDAN

Reformas se van a hacer como se deben hacer. Lean lo que se aprobó. Nadie puede jugar conmigo… Dijo Nito ayer, a su regreso de México. “No estoy aquí para más de lo mismo y los que están en mi equipo, tienen que estar bien claritos, incluyendo a diputados de mi partido. El país está por encima de todo. No se confundan. ¡Ataja!

SE DISCULPA

Luego de las palabras de Nito, Bolota, con el rabito entre las patas, pidió disculpas públicas por eso que dijo que los gays no pueden entrar a la Asamblea porque son gays. “Si alguien se sintió ofendido, pido disculpas”. ¡Chuzo, el plomo ahueva!

DEBIÓ LLAMARME

Pero antes de pedir disculpas, Bolota le respondió a Nito: “Yo considero que el presidente debía llamarme a mí y decirme qué fue lo que había pasado (…) no estar escuchando voces de otros, de que si que pasó esto y que pasó lo otro (…) si me hubiera preguntado con mucho gusto le habría dicho al presidente de mi partido y del país que fue lo que pasó". ¡Ataja!

ENTRANJEROS

Ya que andamos por la Asamblea, dijo Nito que dentro de las 54 personas que detuvieron por las protestas que realizaron algunas personas el miércoles, estaban once extranjeros. No sé qué quiso decir, pero que no iban a pasar Navidad en sus países o su familia. ¡Mi madre!

SENTADITO

Me dicen que el fallo de la UMIP estuvo archivado desde hace años, porque dice que El Vara no quería firmarlo. Que mucho tiene que ver con lo que querían hacer con El Hermanito Travieso, que pretendía pagar la pena de cinco años como profesor en la UMIP. ¡Chanfle!

SIN ERUCTO

Lo dijimos hace unos días que un banco grande se había tragado a un banco chiquito y ni eructó. Ayer se conoció que BAC compró Multibank. Me dicen que ahora solo falta que le hagan llegar el billetón a los accionistas.

LO COMPRO

También me dijeron que otro banco, el venezolano, ofertó la compra de otro banco, pero le rechazaron la oferta porque no hizo la parada que tenía que hacer. Sin embargo, cuidado y nos enteramos que la transacción se concreta si suben la parada. ¡Cara...mbola!

LÍNEA TRES

Dice que los sobres para la construcción de la Línea 3 del Metro, la que va hacia Panamá Oeste, se abrirán apenas pasen estas fiestas patrias. Que dicen que ya es definitivo que esta nueva línea del Metro no va a depender del cuarto puente sobre el Canal. Pasará por debajo del Canal.

PRESUPUESTO

Ayer, a lo rápido, rápido, la Asamblea culminó sesiones, pero antes le dio el tercer debate al presupuesto general del Estado.

FERIA

Me dicen que las ferias libres del IMA programadas para mañana, sábado 2 de noviembre, se realizarán hoy, viernes, en los mismos lugares y horario.

AL NARANJITA

Le mandan a decir al ex naranjita de El Valle que recuerde que en sus dos períodos botó al 90 por ciento de los PRD. Que calladito se ve más bonito y no intente ir de vuelta al Sinaproc. ¡Ataja!

SE ACABÓ LA HUELGA

Parece que se llegó a un acuerdo y las embajadas israelíes en todo el mundo terminaron la huelga que habían declarado, porque el Ministerio de Economía les quitó un maná al que tenían derecho.