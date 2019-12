La llorona del 19 de diciembre de 2019

REESTRUCTURACIÓN DEL MP

El nuevo procurador general de la Nación anunció una reestructuración ordenada de la entidad. Eduardo Ulloa, quien asume el 1 de enero próximo, dijo que hay fiscales “valiosos”, pero otros que han sufrido un desgaste “muy grande”, por lo que mantenerlos allí solo le hace daño a ellos mismos. ¿Te quedó claro?

MASACRE

Sobre la masacre en La Joyita el martes, el veterano político perredista Ramiro Vásquez Chambonet señala: “Creo que en el tema de la masacre de La Joya da la posibilidad de crear correctivos a corto y mediano plazos. Por igual deben tomarse sanciones severas y ejemplares a la estructura”.

MASACRE II

Y agrega Vásquez Chambonet: Hay que “crear una comisión especializada para una verdadera investigación tanto de la coyuntura como de sus orígenes estructurales. Sobre todas ella pesa el pecado original de la crisis de la moral social”.

EN EL LIMBO

La situación de la Casa de Valores PCM se encuentra en un limbo jurídico. El 14 de diciembre venció la prórroga a la intervención ordenada por la Superintendencia del Mercado de Valores y los inversionistas se preguntan qué espera el regulador para pronunciarse.

ABOGADOS EN ALERTA

La Asamblea aprobó en primer debate el proyecto que crea un registro único de beneficiarios finales. El asunto de marras establece una base de datos con el nombre, domicilio, número de cédula y nacionalidad de los beneficiarios finales de las sociedades registradas en Panamá. La información debe ser cargada por los agentes residentes que representan a las sociedades.

ABOGADOS EN ALERTA II

Para Toto Álvarez, este proyecto saca del mercado a muchos abogados y es muy peligrosa esta ley. Que él sepa, ningún país tiene una ley así. ¿Se trata salir de las listas o acabar con nuestro sistema? ¡Santa Bárbara bendita!

SOLITO

Al que vieron sentado en una sala de espera, jugando con su celular, fue al Papá Pirufo Vásquez. Estaba solito, en el Hospital Nacional. Hace unos meses era el señor ministro, con escolta y chofer, pero los buenos tiempos pasaron. ¡Ajooo!

DUELO NACIONAL

El GobierNito decretó el 20 de diciembre, Día de Duelo Nacional, pero la medida no implica que ese día no haya trabajo ni que haya que pagar doble y medio por laborar.

PLEQUE, PLEQUE

Me cuentan que hay una especie de pleque, pleque entre los perredistas y los molirenas en el Ministerio de Gobierno. Que el tejemeneje tiene mucho que ver con cuatro melones que se deben invertir en un nuevo sistema de tecnología carcelaria. ¡Ajooo!

ALEGRÍA DE BURRO

Me mandan esto: “Tristeza vivieron las graduandas de un colegio particular de áreas revertidas, porque el lunes las autoridades, que se jactan de ser muy justas y humanas, no dejaron participar a una niña de su graduación de sexto año porque no estaba a paz y salvo con las mensualidades”.

ALEGRÍA DE BURRO II

Y agregan: “Es buena estudiante, no perdió ninguna materia y sus padres querían hacer arreglo de pago, pero aún así no la dejaron subir para compartir ese momento irrepetible con sus compañeras. Fue la única niña que no subió. Menos mal que el colegio es católico, apostólico, romano regido por las religiosas a las que visitó el Papa cuando vino.

MÁS GALLOTES QUE GAVILANES

Los expertos del Departamento de Control y Fauna de Tocumen S.A. observaron el surgimiento de rutas no habituales hacia el Sur, de aves migratorias. Esto pudiera estar asociado a tormentas, huracanes o cambio climático. También vieron un aumento significativo de gallinazos cabeza roja, que sobrevolaron el istmo centroamericano entre octubre y noviembre de este año. En cambio, disminuyó un poquito el paso de gavilanes de Swainson y gavilanes Aludos, en comparación con 2018. ¡Los gallotes somos más!

CON CUIDADO

Un galeno me contó que hay preocupación por una licitación en el Cajetón. Se trata de una licitación para distribuir y dispensar medicamentos. Lo que esperan es que no se haga una vaina hecha a la medida, porque se va a formar un revulú.