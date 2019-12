La llorona del 21 de diciembre de 2019

TIKI, TAKE

La vaina con el proyecto de ley que regula los patronatos cada día se complica más. El Club Kiwanis de Panamá le mandó un derechazo al Ministerio de Cultura para que convenza al diputado Héctor Brands pa' que retire el proyecto. ¡Santa cachimba!

TIKI, TAKE II

Alguien me contó que parte del tiki, take de este problema está en que un cocotudo abogado dejó por fuera varias presentaciones de la Sinfónica Nacional en el Teatro Nacional. Que parece que se negaron y allí nació la idea de modificar la ley a ver si no los toman en cuenta. ¡Ataja!

TAMALÓN

Ahora que se prendió el lío carcelario, dice Nito que las cárceles son tierra de nadie. Que hay que meter mano dura y recuperar el control, porque el sistema estaba podrido. Que él no se va a pasar cinco años sin hacer nada, por eso le va a meter mano a eso.

CRISPI DESATADO

El diputado en pleno periodo de incidencias mencionó a una tabacalera como ejemplo de su lucha dizque combativa, mientras le prohíjan un anteproyecto de ley que es más politiquería que ciencia. Los tiempos de hacer leyes con nombre y apellido ya pasaron. ¿Qué querrá el Cri$pi?

FÉMINAS EN PIE DE GUERRA

Entre las organizaciones de mujeres hay una gran pugna ya que algunas figuras de los ñames está presionando para que el GobierNito nombre a la nueva ministra. Lo cierto que el fuego amigo viene de adentro desde la sede de Plaza Edison asesorada con una que salió debiendo 15 palos de “roaming”. ¡Mi madre!

FÉMINAS EN PIE DE GUERRA II

Lo cierto es que las ñames no desean dejar el poder y están pescando en río revuelto, ya que tiene su candidata de color amarillo y morado, y ¿la gente del piardí pa' cuándo?, pregunta las féminas. ¡Cara...mbola!

CASO NO CASO

Comenta alguien que en el caso de la Caja de Ahorros el Ministerio Público ha perdido todo el caso y abogados conocedores han sostenido que allí no había caso. Lo curioso de esto es que ahora el Ministerio Público apeló ante la Tremenda Corte y solo esperan que los magistrados le den su repelada por tanto gasto del Estado en un caso que no era caso.

VOY YO

El procurador de la Administración, Rigoberto González, solicitó un informe al Ministerio de Gobierno sobre la reyerta que se registró en el centro penitenciario La Joyita, que dejó un saldo de 15 muertos y más de 10 heridos. El documento será el inicio de una investigación.

INFORMES

Ayer fue la presentadera de informes. Por un lado La Princesa Leah hizo el suyo y dijo y dijo y dijo…, antes de irse el 31 de diciembre… Harry Díaz también dejó su informe y le dejó una ráfaga a sus compañeros que creo que no les va a caer nada bien. ¡Ataja!