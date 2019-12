La llorona del 25 de diciembre de 2019

UN DESEO DE NAVIDAD

La cartita al Niño Dios no es de mucho pedir: Que los políticos sean honestos, que los empresarios dejen de ser avaros, que los docentes aprendan a enseñar, que los empresarios farmacéuticos nunca tengan que comprar las medicinas en las farmacias panameñas y que los colegios privados descubran que ya se puede usar le tecnología con los libros de clases. ¡Feliz Navidad!

HASTA LA TUSA

Los informes del MEF dicen que nuestra deuda pública es de 30 mil 370 melones. Que a esto habrá que sumarle otros $888 millones en notas y bonos para pagar deudas atrasadas con algunos bancos, la Caja de Seguro Social y el Banco Nacional de Panamá.

OPERATIVO

La Policía Nacional está activa en las calles por las fiestas de fin de año y con la alerta al máximo, porque dicen que la pelea de las bandas que empezó con la masacre en La Joyita podría desatarse estas noches en las calles y barrios de la ciudad. ¡Mi madre!

NUMERITOS MACABROS

Alguien me dijo que los muertos por la pelea entre bandas que empezó en La Joyita ya va por la friolera cifra de 43 muertos, contando los del penal y los que han ejecutado fuera de este. Que la vaina seguirá hasta que retomen el control total. ¡Santo!

ARROZ, PAN DEL PUEBLO

Al Gobierno, a través del IMA, le corresponde garantizar como sea que este rubro no falte ni en las ferias libres ni en el mercado. Para cumplir esa meta, el IMA dice la gente que se ha adoptado una política de no importar en tiempo de cosecha, pero al mismo tiempo tiene el deber de que este rubro no falte en ninguna época del año. ¡Ajoooo!

TRANSPARENCIA

Por otro lado, dice el IMA que la venta de los 263,290 jamones picnic vendidos en doce días en 140 sitios en todo el país se hizo con transparencia. Que las compras fueron a los agroindustriales y productores criollos y que este año hubo muchas mejoras de logística, de atención, de las condiciones de las instalaciones y de la seguridad. Que mañana el director Manuel Araúz rinde cuentas en una conferencia de prensa.

REFORMITA

Dice que ya hay un grupo que está analizando las posibles reformas a la ley de la Concertación. Que como dijo Nito, la idea es darle participación a todos los sectores, de manera que haya representatividad. Que entre los que estudian las posibles reformas está Enrique De Obarrio.

CONSTITUCIÓN

Me cuentan que ya hay movimientos en el PNUD para la logística que se usará para el diálogo por las reformas constitucionales. Que se espera lograr llevar este barco a feliz término, a fin de que el referéndum sea en 2021, a más tardar.

NAVIDAD LLUVIOSA

El frente frío que atraviesa Panamá está causando tremendos aguaceros en todo el país. Lo mejor de todo esto es que los lagos están recibiendo suficiente agua y ya en muchos de ellos ha tenido que programarse los derrames, a fin de evitar desbordes. ¡Más bien!

EN LA LISTA

Parece que Beby Valderrama será el primero en la lista de los cocotudos del gobierno de Pacha que va a tener que empezar a rendir explicaciones en el Ministerio Público. Beby está citado por el caso de Pandeportes y tiene que acudir a la cita con la fiscalía el viernes. ¡Mi madre!

DEMANDITA

Un tal Igor Herrera Brugiati demandó la inconstitucionalidad del nombramiento y ratificación del procurador suplente Javier Caraballo. El caso le cayó al magistrado Arrocha, quien definirá si puede o no puede ocupar el cargo. ¡Ajooo!