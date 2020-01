La llorona del 14 de enero de 2020

¿Y LOS REACTIVOS?

Le mandan a decir al ministro del MIDA que por los lados de la regional de Chiriquí no hay reactivos para realizar pruebas de sangre de los potros que van para el clásico, lo que impedirá que puedan trasladar a los animales a la capital. ¡Ajoooo, y yo que afilaba mis apuestas!

POR FUERA

Después que el apoyo se le fuera cayendo como naipes, el presidente de la Comisión Nacional de Valores Cívicos y Morales, Andrés Wong, ha presentado la renuncia al cargo. La presión contra Wong es por supuesto conflicto de intereses. ¡Mi madre!

GATÚBELA EN OBARRIO

Amigos de Bocas comentan que a la Gatúbela la ven frecuentemente en una notaría en el sector de Obarrio en la ciudad. En los corrillos se comenta que es la misma que viajó a Londres como la verdadera “magnata” y se está llenando con varias concesiones. Y después no saben por qué las bases están pitando. ¡Santo cielo!

REUNIÓN DE CARNALES

Dice que Achu con Caraballo tuvieron su encuentro. La vaina es que no me dicen de qué hablaron. Que la vaina fue la semana pasada y en la reunión participó un De La Torre. ¡Cara...mbola!

CON CUIDADO

Me mandan a decir que en la Catedral basílica no respetan los estacionamientos de las personas con discapacidad. Que allí se estaciona toda clase de carros y cuando llegan los que verdaderamente necesitan estos estacionamientos, no tienen dónde. ¡Ajoooo!

AUMENTO DEL AGUA

Dice que viene el aumento del agua, pero solo para empresas y barrios de altos ingresos. Que se necesita fondear el Idaan, porque como van las vainas, la empresa estatal no sobrevivirá.

DEMANDITA

Por los lados del Ministerio Público le metieron una queja a la Moore. Roberto Ruiz Díaz presentó una queja disciplinaria en contra de la fiscal Superior Auxiliar, aduciendo la posible comisión de faltas administrativas dentro del proceso que se le sigue a sus representados, la sociedad La Vistada, S.A. Todo está ligado al culebrón brasileño.

REFORMAS ELECTORALES

Todo listo para el arranque de las reformas electorales. El jueves será la instalación de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Dice que allí mismo van a presentar una serie de reformas para lo que serán las reglas de las elecciones del 24.

LOS FAVORITOS

Dice que son tres los candidatos a defensor del Pueblo que parece que tienen la delantera en la Asamblea de diputados. Los tres candidatos son Dídimo Escobar, Pedrito, el ex Acodeco y un Roderick Chaverri. Que muchos esperan que seleccionen a Dídimo. ¡Ajoooo!

HUELGA DE HAMBRE

Y las vainas no se resuelven en las cárceles. Ayer se reportó que privados de libertad del sector C del centro penitenciario La Nueva Joya se declararon en huelga de hambre. Se quejan de supuestas deficiencias en la alimentación, que los tiene con problemas estomacales.

ATENCIÓN

Por los lados de China se desató una variante del virus SRAS y ahora la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades tailandesas anunciaron que se constató un primer caso en Tailandia del nuevo virus. El brote de neumonía fue diagnosticado en una persona que viajó a ese país. ¡Atención, Minsa!

IMPORTANTE REUNIÓN-IMA

Dice que el director del IMA. Manuel Araúz, se reunió con diferentes asociaciones de productores de maíz, en la península de Azuero, con el objeto de fortalecer la relación y la producción de este producto. Durante su gira, el titular del IMA vio los avances en las estructuras de los Silos de La Honda, que está listo para la zafra de maíz.