La llorona del 2 de febrero de 2020

POR INICIATIVA PROPIA

La aerolínea Air China, anunció que suspende temporalmente los vuelos hacia y desde Panamá. La vaina del coronavirus está al rojo vivo y no quieren ser ellos los que transporten un casito a Macondo. A propósito, dice que ya China desarrollo un procedimiento que detecta en 15 minutos si una persona tiene coronavirus.

CUARENTENA

Los primeros 33 estudiantes que estaban en China, de 75, partieron desde ese país hacia Panamá. Dice que una vez lleguen a Panamá, se pondrán en observación epidemiológica “bajo condición de incomunicación por dos semanas”, así lo informó Wei Qiang, embajador de China en Panamá.

CARNAVALES VAN

La gente del MINSA dice que por ahora los carnavales van con todo. Aunque la jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud, Lourdes Moreno, dijo que el tema del Carnaval se tratará “en su momento”. Así que si alegró, todavía tiene que seguir rezando. ¡Ataja!

CAJETÓN

Dice Nito que él no va a intentar arreglar el problema de la Caja, que lo va a arreglar. Pero dijo algo que es música para los oídos, de que busca todas las alternativas para no afectarle el bolsillo a los asegurados. En pocas palabras, aumento de aportes no, edad podría ser…

ESPERANZADOS

Alguien me manda a decir: “A la Caja le cancelaron desde el año pasado, 5.2 millones de dólares correspondiente a 120 cuotas de los destituidos con la Ley 25 de 1990. Hasta el sol de hoy el dinero sigue empantanado en la Dirección Superior y hay afectados que no se han podido jubilar. ¡30 años perjudicao's, amigo Lao, no mire para otro la'o!”.

¿DÓNDE ESTÁ ESE BILLETITO?

Ayer Nito anduvo por Tolé. Allá dijo que hay obras a las que se pagó un adelanto, pero aun así, no han comenzado. Que por lo menos hay 20 melones en el bolsillo de alguien y que él no va a permitir que esa vaina se queda así. ¡Santa Bárbara bendita!

HASTA LUEGO

Las honras fúnebres de Fulele Calvo serán mañana, lunes, a las 10:00 en la iglesia Nuestra Señora de Los Ángeles. La familia agradece no enviar ofrendas florales.

CIUDAD POR CÁRCEL

Los ciudadanos de Santiago sienten que tienen la ciudad por cárcel, ya que la empresa que construye el sistema de aguas servidas, revienta las calles sin avisar, desvía y bloquea el tránsito sin control ni anuncios y el polvorín y los huecos por doquier. ¡San Simón, de los autos sálvanos el sistema de suspensión!

ASESINOS

Miles de abejas del apiario de la Universidad de Panamá, en la sede de Chiriquí, sucumbieron ante una fumigación aérea irresponsable. El problema es mayúsculo, porque las abejas son las que polinizan los huertos, por lo que a los irresponsables les debe caer el peso de la ley.

ENERO SANGRIENTO

Los números indican que enero fue un mes sangriento, ya que por lo menos se registraron 22 asesinatos más que en enero del año pasado. En total, son 65 homicidios que contabilizan en los 31 días del primer mes de año. ¡Santo!

EL GRAN DUELO

Esta tarde, los amantes del fútbol americano tienen un momento para deleitarse. Se trata del encuentro entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. Trascendental que dos artistas latinas, Shakira y Jennifer López, sean las invitadas de honor para el espectáculo, además de Demi Lovato que cantará el himno nacional. ¡Con sabor latino!