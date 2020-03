La llorona del 2 de marzo de 2020

DESCLASIFICADO

Esto fue lo que dijo el magistrado Arrocha en una entrevista con Adelita: “Cuando yo llegué al despacho, cambié unos proyectos que había heredado, no estaba de acuerdo con lo plasmado por mi antecesor y los cambié. De los que yo había cambiado, a la media hora me estaban llamando los abogados para pedir cita”. ¡Cara…mbola!

DESCLASIFICADO IIY

agrega Arrocha: “Eso me indicó que había una fuga de información. Yo solo cambié a una persona del equipo. Los cité, y les dije, 'esto es un asunto muy técnico, no siento que debo prescindir de nadie, ustedes perderán su trabajo en la evaluación, pero está pasando esto, yo no soy adivino para saber quién es, pero tengo la intuición de que pudo haber sido alguien de aquí. Si me llega a hablar otro abogado, voy a tener que prescindir de alguien de ustedes'. Eso no pasó nunca más. Panamá es muy chico”. ¡Mi madre!

UNACHI QUIERE MANÁ

Desde la Unachi me dicen que se están moviendo y fuerte, porque ellos, siendo universidad estatal y con una facultad de Comunicación Social, el Gobierno no les dé ni un solo centavo por los ingresos que entran a través de las cuñas del exterior. Que una parte se la lleva la facultad de Comunicación Social de la UP y la otra, otros entes que no tienen nada que ver con comunicación social y a la Unachi la tienen guindi. ¡Que van a pelear!

PA' LA ESCUELA

Hoy ingresan casi 900 mil estudiantes a los diversos planteles en todo el país. Se trata del inicio del año escolar, un año en el que se pone en práctica todo lo que el GobierNito planea hacer con su estrella, que es la educación.

DE PARO

Y en medio del tejemeneje con el coronavirus, dice que los médicos de Hospital San Miguel Arcángel se van a paro por 72 horas. Dice que faltan insumos en el hospital y por más cartas que manden, no les paran bolas. Entonces van a la presión con el paro.

DESFILE

Dice que esta semana es crucial, porque en el caso del culebrón basileño, van a rendir indagatorias gente que no imaginó pisar el Avesa. Que todo tiene que ver con lo que declaró Lasso y que fue bastante información. ¡Chanfle!

NOS VISITA

La Infanta Elena, llega mañana a Macondo. Viene a dar una vuelta por todas las cosas que se están haciendo con la fundación Mapfre. El miércoles tiene una serie de visitas y el jueves será el gran evento de la fundación.

¿DE DÓNDE?

Alguien de la Altiva me pide investigar de dónde sacó el billete el alcalde de Bugaba, para regalar útiles escolares. Según el quejoso, el municipio no tiene partida para eso, pero el burgomaestre va a hacer sus donaciones. ¡Ataja!

CONTIENDA

Con dos nóminas oficiales, pronto la Unión Nacional de Corredores de Aduanas-UNCAP inicia campaña presidencial, y avanza preparativos para debate presidencial UNCAP. Que la vaina promete estar a la altura de cualquier elección nacional. ¡Joooooo!

CAMISA ROJA

Dice que el GobierNito también sometió a una evaluación con una empresa externa, todo el proceso de selección del nuevo comandante del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Que por eso es que los tres nominados están esperando cuál era el nuevo comandante, pero si a ninguno llamaron al proceso establecido por el GobierNito, entonces lo pasaron por la galleta. ¡Santa cachimba!

CORONAVIRUS

Y por Herrera, dice que hay 21 personas que están siendo monitoreadas por el coronavirus. Hasta ahora no hay informes del virus en Macondo, pero no hay que bajar la guardia, sobre todo ahora que ha regresado mucha gente de las vacaciones.