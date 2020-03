La llorona del 13 de marzo de 2020

HASTA LA TUSA

Jaimito Lasso, en su declaración a la fiscalía por el caso del culebrón brasileño, dijo que desde cuentas que pertenecían a su hija Michelle, se envió dinero a las sociedades Panama Real State Off Share LTD (Belice) y Alchoy Consulting, en Belice, en las cuentas de MMG Bahamas, cuentas que pertenecían a Álvaro Tomas. ¡Cara...mbola!

HASTA LA TUSA II

Y dijo Jaimito Lasso: “Yo entiendo que a estas cuentas llegaron otros aportes de empresarios más grandes de este país por más de $2 millones, que no querían ser identificados como donantes del Partido Panameñista...”. ¡Ajooo!

DESEMPOLVANDO

Lo que dijo Jaimito Lasso es que desde las sociedades de su hija, que recibían maná brasileño, casi un melón, se enviaron a las cuentas de las sociedades Tomas, porque a raíz de los problemas de su hija en tierras gringas, ya no era la persona indicada para manejar estos temas. ¡Mi madre!

NEGATIVO

Después de muchas elucubraciones sobre Mónica Serrano y la joven Grifina, ayer dieron a conocer las pruebas de ADN practicadas a los padres de Mónica y a la joven Grifina, y resulta que ni de cerquita coincidieron. Grifina no es Mónica Serrano.

SE LA ECHARON

Me dicen que en un ministerio ubicado en plaza Edison, botaron a la doctora de la clínica que atendía a los funcionarios de la entidad. Ahora solo está la enfermera. ¡Cara...mbola!

OJO AL CRISTO

Me mandan a decir que hay inspectores de Alcaldía pidiendo coimas. Que se están inventando cargos por letreros de publicidad a negocios, que no tienen nada que ver con los tributos legalmente establecidos. Encima que la vaina está lenta, que no abren negocios nuevos, quieren matar a los que sí cumplen y pagan impuestos. ¡Pelen el ojo!

EM…FADADOS

Los que echan chispas son los puertorriqueños, porque un médico panameño fue a la isla y, aun con síntomas, asistió a un festival de salsa. Luego regresó a Panamá, pero antes estuvo en Miami. Ahora parece que tiene a más de uno con culillo, desde los que se sentaron cerquita de él en el avión, hasta los que estuvieron con él en el festival. ¡Santo cielo!

MEDIDAS

Por los lados del IMA suspendieron todas las ferias libres, y las iglesias católica y evangélica suspendieron las misas y cultos. La iglesia católica dijo que los sepelios solo se harán con un mínimo de familiares, al igual que las bodas que se tengan programadas. La medida de la iglesia católica solo abarca las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

MUY BIEN

Lo que parece que está gustando son las clases mediante módulos, a través de las plataformas tecnológicas. Varias de las escuelas privadas han continuado con el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, para que no pierdan nada durante estas medidas por el coronavirus. Las escuelas públicas también reciben clases a través de otros medios alternativos. ¡Más bien!

SEÑALES DE AVANCE

Dice que el lunes 16 de marzo se realizará el levantamiento de la primera viga “U” del ramal del Metro hacia el aeropuerto. Será en la futura estación del ITSE.

POR FUERA

Dice que la empresa Aqualia, de la constructora FCC, que se ganó un contrato por $60 melones para asesorar sobre el proceso de optimización para el almacenamiento y distribución de agua potable, dejó el plumero de forma unilateral. Ahora se estudia dárselo a Aguas de Barcelona, de la empresa Suez. ¡Santa cachimba!