La llorona del 17 de marzo de 2020

BANCOS

Desde la Asociación Bancaria de Panamá mandan a decir que, junto a la Superintendencia de Bancos, están buscando mecanismos de acompañamiento a los clientes, que les ayuden a superar las repercusiones de esta delicada coyuntura del coronavirus. ¡Menos mal!

BANCOS II

Palabras más, palabras menos, lo que la gente quiere es que así como subieron rapidito los intereses por el aumento de las tasas de interés de la FED de Estados Unidos, se tome la misma medida ahora que la FED bajó las tasas a cero. ¡Cuidado se les forma un chicharrón!

CORONAVIRUS

Si no es Juana, es Chana. Ahora dice la OMS que las personas que ya no tienen síntomas del coronavirus, mejor que sigan en cuarentena porque pueden seguir contagiando durante dos semanas. ¡Santa Bárbara bendita!

LOTERÍA

Y como si fuera poco, la Lotería movió su horario del sorteo. Será a las 3:00 de la tarde, tanto el sorteo miercolito y el dominical, como el Gordito del Zodiaco. Los billeteros pidieron esto para tener dos horas más para vender. ¡Ta dura la vaina!

PRESIÓN

Los ciudadanos, a través de las redes sociales, piden a la Casa Real que obligue al rey emérito Juan Carlos de Borbón a donar a la sanidad pública los millones de euros recibidos de Arabia Saudí. Este dinero contribuiría a paliar la falta de material clínico y equipos sanitarios, y ayudaría a frenar el coronavirus cuanto antes. ¡Campaña berraca!

IGUALITO

Alguien me mandó esto: “Hay que pensar que esto del coronavirus es como el huracán de Bahamas, solo que no se han destruido las casas. Pero todo tiene que paralizarse. No pueden unos estar jodidos por el huracán y otros disfrutando y capitalizando de la mayoría como si estuviera pasando una pequeña ventolina”. ¡Cara...mbola!

SABROSO

Otro lector mandó esto: “Los únicos comerciantes que se frotan las manos sin jabón, son los dueños de funerarias, que están a la espera de que empiecen a caer muertos los viejos que no están siguiendo las medidas que dicta el Minsa”. ¡Ataja!

SALIENDO

Esto twiteó David Saied: “En las últimas horas siento que ya he derrotado esta enfermedad, por segunda vez. Pero hay que esperar. Me siento mucho mejor y sé que voy a salir bien, y mi esposa también. Si todo sigue así, pido prueba en 2 días a ver si salgo negativo”.

POLÍTICA

Con esta pandemia, lo que no hay tiempo es de politiquear. Los partidos políticos deben coordinar acciones, de manera que todo el país salga bien librado de esta situación. Lo que no se quiere es que aprovechen la coyuntura para taquillar.

BAHÍA SUCIA

Mucha gente sorprendida ayer porque la bahía estaba súper sucia. Un color chocolatoso mostraban las aguas, como augurio de alguna vaina. ¡Mi madre!

EN PICADA

La Bolsa de Nueva York está en picada libre. Dicen que esto es un claro mensaje de que los inversores no consideran que las medidas extraordinarias adoptadas por los gobiernos y los bancos centrales sean suficientes para evitar que la pandemia provoque una recesión. ¡Santo!