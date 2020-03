La llorona del 22 de marzo de 2020

PA' LA JOYA

Dice alguien que a los irresponsables trabajadores que no acataron la cuarentena en la minera, deben aplicarle la ley que amerita una sanción ejemplar. Que los metan en La Joya y cumplan allí la cuarentena por imbéciles.

CUARENTENA

Pero si de irresponsabilidad hablamos, qué decir de los colosenses y los que coparon el parque de Santa Ana. Con esa actitud lo que van a provocar es la cuarentena total. ¡A ver si no van a acatar la orden!

LA CRUZARON

Me dicen que una telefónica propuso al GobierNito la inteligencia artificial china. Pero luego de que los chinos se habían hecho del contacto del Gobierno, cruzaron a la telefónica y Rosa empezó a dar consejos. Hay un magnate emputado. ¡Ataja!

GOLOSOS

Me dicen algunos diputados que no van a aceptar que se pellizque el Fondo de Ahorro de Panamá. Que hay más de un colega diputado al que tienen aceitado pa' que meta un proyecto que muerde este fondo. ¡Santa Bárbara bendita!

JUGANDO CON FUEGO

Dice la abogada Edna Ramos sobre las llamadas falsas de asistencia al número establecido por el Minsa, que quien lo haga incurre en la obstaculización de las funciones de los servidores públicos, previsto en el articulo 360 del Código Penal, con venas de 2 a 5 años de prisión… ¡Mi madre!

RETENES

Los retenes entre provincias podrían estar causando desabastecimiento, por horas de camiones invertidas en ellos. Si tienen un calendario de entregas, no puedes meterle más horas de retenes. Menos en la alta demanda existente. Cumpliendo con documentación, por supuesto.

EN EL NOMBRE DE CRISTO

En medio de una intensa y difícil crisis de salud pública, me dicen que el rector de una universidad cristiana, que ha nombrado como docentes en ese centro de enseñanza superior a un numero plural de extranjeros, está botando a educadores panameños. ¡Una de cal y otra de arena Clotaldo!

A LA EXPECTATIVA

Me dicen que en una aerolínea la vaina está seria. Esto me mandaron: “¡Adivina!, solo nos pagan esta quincena con vacaciones y décimo. Que no saben en mayo aun qué sucederá. Los 9,000 mil empleados de la aerolínea se vande vacaciones”.

VELOCIDAD PAPA

Un empresario le manda a decir al director del Cejetón que mande a resolver el tema con la entrega del Paz y Salvo a los contribuyentes. Que como al jefe que tiene más de 60 años lo mandaron de vacaciones por dos meses, las solicitudes de Paz y Salvo no tienen firma y se acumulan en la oficina. Que necesitan rápido los Paz y Salvo para realizar la gestión de cobro en el Gobierno.

SE JO...

Dice que un grupo de presos en La Joya planeó una fuga masiva, ahora que la atención está puesta en el coroavirus. La vaina es que las cosas no le salieron como lo planeado y no pudieron escaparse, pero un reo resultó muerto. ¡Joder tío!

AMÁRRENSE

Ayer anunciaron las cifras. Van tres muertes por el coronavirus. La gente tiene que coger las cosas en serio, porque esto se puede salir de las manos. Los italianos y españoles están pagando caro el no tomar las medidas en serio