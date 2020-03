La llorona del 26 de marzo de 2020

PICADOS

Me cuentan que Danielito cogió el coronavirus por el estilista Ossiel que llegó a Palacio y a arreglar a toda la familia del presi. La razón es que se casó Rafaelito, el nieto y había que lucir requete bien. La vaina es que el estilista había viajado de Colombia a Nicaragua y llevaba el virus que contagió a la familia real nica. ¡Santa cachimba!

PICADOS II

Que esto lo tienen muy calladito en Nicaragua, pero el Ossiel está muy enfermo con el coronavirus y no se ha visto en días a la familia Ortega. Que esto pronto explota por la tierra de Sandino. ¡Ataja!

DE BALDOR

Alguien me manda esto: Existe matemáticamente una fórmula sencilla. Tiene un paquete de 50 millones y somos 4 millones de panameños. Emite 4 millones de bonos por 12,500 cada uno y entregarlos contra cédula. Elimina la moratoria y le inyecta en transfusión directa 50 millones a la economía. No se rebuscan los amigos con las compras y otras cosas más. Además, todos sabremos quiénes cobran el bono. Bruto. ¡La division da a 12.50!

FUMIGADOS

Dice que a unos capitos aliados del sobrerito Cueva estaban haciendo maná a costa de la Alcaldía capitalina y Tanquesito de Gas los mandó a fusilar. Que la queja es que fueron despedidos en pleno coronavirus, pero la plaga eran ellos. ¡Santa cachimba!

PA' QUE TE ENTERES

Me dicen que el Figaly lo tienen secuestrado y el antiguo hotel Venetton ahora está en posesión del Cajetón. Que si alguien quería saber de estos menesteres, ya saben cómo están las cosas en esos dos negocios que cayeron en desgracia desde antes del virus.

NO ES EQUITATIVO

Alguien comentando que la plata que dará el Municipio de Panamá a cada corregimiento de ese distrito no debe ser igual para cada uno. Que la propuesta es que cada uno reciba 25 mil, pero hay corregimientos que en población son el doble o triple que otros, así que la repartición debe ser proporcional a la cantidad de gente en cada corregimiento.

BAJA LA GASOLINA

Desde mañana, la gasolina de 95 octanos costará dos dólares con tres centavos el galón y la de 91 octanos, 1.86 dólares. El diesel costará 1.88 el galón. La caída de los precios del petróleo empiezan a reflejarse en Macondo. La vaina es que ahora que baja, nadie puede salir a pasear. ¡Joder tío!

QUE NO LE TOQUE

Me mandan esto: “Hace unos meses me colisionó un motorizado de Apetito 24. En el lugar del choque, me quede esperando como cinco horas a la policía y conversé con varios de los conductores. Me enteré que la mayoría son extranjeros. Muchos sin papeles. No pagan seguro social ni tienen vínculos laborales con la empresa...”.

QUE NO LE TOQUE II

Y agrega: “Lo único que utilizan es el logo de la empresa Apetito 24 y les pagan individualmente a cada motorizado por entrega. Las motos son de los propios conductores y ellos compran, para la moto, seguro de daño a terceros con la mínima cobertura y no tienen seguro de salud. Esto se tiene que regular por el bien de los propios motorizados y de los conductores”.

HASTA LUEGO

Fabián Echévers, un insigne abogado, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, entregó su vida al Creador. Un gran civilista y demócrata que luchó con gran fuerza por devolver las libertadas democráticas del país. Paz a su Alma.

LO DICE REPORTEROS SIN FRONTERAS

El día que China alertó oficialmente a la Organización Mundial de la Salud sobre la existencia de una neumonía de origen desconocido, obligó a la plataforma de discusión WeChat suprimir un gran número de palabras clave que aludían a la epidemia. Es solo un ejemplo de la censura ejercida por Pekín durante la crisis del coronavirus, un control de la información que, según Reporteros Sin Fronteras (RFS), contribuyó a la expansión del SARS-CoV-2.