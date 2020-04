La llorona del 5 de abril de 2020

NADIE RESPONDE

Pese a las muchas interrogantes que se hacen los que pagan los servicios públicos en las agencias intermediarias, nadie brinda una respuesta, sobre por qué no aceptan pagos mediante tarjetas de crédito o débito.

COMERCIANDO CON LA SALUD

En plena crisis sanitaria sigue siendo la salud la mercancía más preciada de las organizaciones itinerantes privadas de salud, negocio redondo sin el mayor rédito al sistema, con insumos y hasta vacunas que les provee, las ganancias para ellos las pérdidas para el Estado.

COMERCIANDO CON LA SALUD II

Solo en Río Sereno, distrito de Renacimiento se mueven cuatro; miles de dólares de préstamos tirados a la basura, que bien pueden servir para reforzar la red primaria, el "Materno Infantil" de solo nombre de Río Sereno está abandonado, siguen las indígenas dando a luz del lado tico, y otras se ven obligadas a llevarlas de urgencias a David. ¡Mi madre!

JUEGUEN VIVO

Me comenta alguien que recibió un email supuestamente de Panapass, diciendo que la tarjeta estaba por expirar, y que los contactara. Dice que como sus tarjetas no están por expirar, entró en el website de Panapass y les hizo la pregunta. Las tarjetas de ambos carros están bien, y la señora me dijo que están enviando esos emails tratando de hacer fraude, que ya varios le habían dicho lo mismo.

IRRESPONSABILIDAD

Me dicen que las colinas y montañas del Valle Antón arden por fuegos iniciados por irresponsables y temerarios jóvenes locales. El jefe de la policía, el mayor Elizondo, no se da abasto ocupado como está en vigilar el cumplimiento de la cuarentena. No hay quien le dé la mano, pues los bomberos no tienen vehículos que funcionen ni hay agua, desde hace años.

DESESPERANTE

Por ese fuego, el humo es agobiante y es difícil respirar. La brisa de fin de verano es constante y azuza los fuegos por todas partes. El sitio parece una caldera del infierno y nadie socorre a los residentes y los valientes policías en El Valle de Antón.

SIGUE LA LUCHA

Los actuales directivos de AEVE, están rechazando que a una exdirigente la entrevisten como si lo fuera, toda vez que en contra de la misma, existen acusaciones que esperan fallo en tribunales. La lucha continúa. ¡Cara...mbola!

AUMENTO DE SANCIONES

Muchos ciudadanos están esperando que las autoridades que encabezan la lucha contra el COVID-19, declaren aumentar a 400 o 500 balboas las multas a los que violan las restricciones sobre movilización. El que no aprende a las buenas, entonces que aprenda a las malas.

EL CLÁSICO ESQUIROL

Alguien me manda esto: “El que se quitó la 'máscara' en torno al proyecto que establece una moratoria a los productos que genera la banca, aplicando una moratoria de 3 meses, fue el Superintendente bancario, a quien solo le falta decir que es empleado de los bancos. ¿Sabrá Nito que tiene funcionarios que están 'atornillando' al revés?”. ¡Ataja!