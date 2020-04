La llorona del 8 de abril de 2020

DISPUTA DE PODER

Me cuentan que en Nicaragua hay una disputa de poder muy grande. Que el comandante Cero, Edén Pastora, es quien lidera el grupo para administrar el poder después de Daniel Ortega, quien según las informaciones, el coronavirus lo puso a hablar con los ángeles. ¡Santa cachimba!

ROSARIO, ¿QUIÉN ES ESA?

La vaina es que fuera Daniel Ortega del poder, Rosario, la esposa y quien es la vice, no tiene la capacidad operativa para seguir al mando. Que lo más probable es que venga un gobierno de transición y elecciones adelantadas, ya que el propio hermano de Danielito, Humberto, está en desacuerdo con la forma como se han llevado las cosas en contra del pueblo nica. ¡Santo cielo!

OBLIGATORIO

Me dice alguien que si usted es usuario del Metro, mejor que vaya comprando su mascarilla, porque de un momento a otro nadie podrá subirse a este transporte si no la carga puesta. En pocas palabras, el que no usa mascarilla, no sube al Metro.

NUEVA GOBERNADORA

Judy Meana es la nueva gobernadora de la provincia de Panamá. La periodista ha tenido una carrera meteórica en el Molirena. Logró ser electa alcaldesa suplente y ahora el GobierNito la asciende a gobernadora. ¡Más bien!

NOMBRAMIENTOS

Y mientras Judy fue nombrada gobernadora, el diputado Roberto Ábrego se hizo con los votos de la mayoría de sus colegas para ser el nuevo representante de la Asamblea en la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Reemplaza al exdiputado Elías Castillo.

OCHO AÑOS

Al que le metieron ocho años de prisión fue al expresidente de Ecuador Rafael Correa. Lo acusan de corrupción. Desde esta columna se reportaron los casos en los que su mano derecha, Jorge Glas, manipulaba los contratitos, y las vainitas raras las trabajaba en Panamá. ¡Ajoooo!

AL PIE DEL CAÑÓN

Continúa el jurista Rafael Fernández Lara, en plena pandemia, con su escuchado programa vespertino De Cara al País. Ya anunció que la celebración anual de su cumpleaños ha quedado pospuesta por razones obvias. Cuídese, don Rafa, y siga con la campaña: “Radioyente, ¡quédate en casa!”.

REAPERTURA

Varios países ya analizan cómo será la reapertura de actividades para salir de la cuarentena. Sin embargo, hay otros, como Japón, que está en problemas porque el brote del coronavirus está queriendo volver a azotarlos. ¡Santo!

NADA DE JUEGA VIVO

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia ordenó a las plataformas digitales retirar todas las publicaciones de productos que utilizan las palabras “covid-19”, coronavirus, y otras similares y equivalentes. Dice que la medida es porque hasta ahora no hay productos para la cura o que eviten el contagio del virus. ¿Será que aquí también lo harán?

NO PERDONA

Y el coronavirus está vuelto el diablo. Ya tiene contagiados dos perros, una tigresa y un gato. Dicen que esto es la prueba de cómo el virus está saltando a contagiar animales, después de haber atacado a más de un millón de humanos. ¡Cara...mbola!

IRRESPONSABLES

Me mandan a decir que madres de barrios yeyé, en contra de la voluntad de los padres, se llevan a los hijos a paradero desconocido, incluidos barrios peligrosos por los lados de Pacora. La cuarentena no debe violarse a pesar de las influencias políticas o económicas. Las autoridades deben poner orden a los que violan la ley, en el mejor interés del menor.

MERCADO DE SALVOCONDUCTOS

Algunos diputados traviesos gestionan salvoconductos para que parientes rompan la cuarentena e irse por Semana Santa a sus fincas favoritas de descanso. Ojo con las autoridades, que no se presten para el entuerto.