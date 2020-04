La llorona del 25 de abril de 2020

MÁS BILLETE

Me enteré también de que aunque los préstamos que ha conseguido el GobierNito para paliar la crisis del coronavirus rondan los $7 mil melones, dice gente que sabe que aún se necesitarán otros $3 mil melones para echar la economía a andar.

VIENE LA REFORMA

Ayer hablamos sobre la posibilidad de modificar el Código de Trabajo. Que esta vaina del coronavirus ha cambiado el sistema laboral propiamente dicho. Ya hay una ley del teletrabajo, pero falta mucho con respecto a los nuevos trabajos que han surgido desde plataformas digitales.

VIENE LA REFORMA II

Un ejemplo es si Amazon, que ya abrió un centro en Costa Rica, decide venir a Panamá. En Costa Rica están creando 2 mil nuevos empleos y entre los puestos que se buscan se incluyen agentes de servicio al cliente, analistas, contabilidad y finanzas, desarrolladores de 'software', estrategas de contenido y profesionales en prevención de fraude.

COCHINADA

Ya que hablamos de plataformas digitales, al que le debe caer el peso de la ley es al cochino de una de estas empresas de 'delivery', porque a uno de ellos se le filmó metiendo zapatos sucios al depósito en el que transporta los alimentos en la moto. ¡Santo!

AUDIENCIA

Me dicen que el lunes, a las 10:00 a.m., se realizará una audiencia de control en el caso el diputado Arquesio. Parece que el 17 de marzo pasado, un día antes de que se suspendieran los términos judiciales, se cerró la investigación al diputado y el juez de garantías debe decidir si lo actuado fue correcto o no.

NO PASA

Desde la Contraloría, el Hombre Feliz mandó a decir que la compra de las mascarillas no pasa al precio que acordó el Legislativo. Una vaina que cualquiera la compra en 75 centavos, la Asamblea las paga a casi $3. No va, dijo Solís, y es mejor que pongan un precio razonable. ¡Ataja!

RANITAS Y PECHADAS

Y como si fuera poco, el Hombre Feliz le metió una sanción a la auditora de la Contraloría en la Asamblea, porque dejó pasar ese gol de media cancha y sin remordimientos. ¡Santa Bárbara bendita!

HASTA LUEGO

El profesor Marco Gandásegui hijo entregó su alma al Creador. Nos deja su legado, un sociólogo que escribió por años en La Decana, enriqueciendo con su pensamiento a nuestros lectores. Hasta luego, amigo. ¡Paz a su alma!

EN LA LAMA

Parece que el negocio del combustible no está dando y las gasolineras decidieron cerrar 35 estaciones. Van a permanecer algunas abiertas, para suplir a los autos que lo necesiten. ¡Ta dura la vaina!

POR FUERA

El que dejó el gobierno de Bolsonaro en Brasil, fue el exjuez Sergio Moro. Parece que no le gustaron unas vainas del presidente y decidió ir por fuera y sin piquera. ¡Cara...mbola!

APOYO SOLIDARIO

Alguien pregunta, ¿a qué se deberá que el HD Motosierra que dirigía la cartera de Trabajo y otros HD ñames junto a los del disco rayado, incluyendo al ingeniero eléctrico del 8-10, dejaron de pelear? ¿Que si será por lo que el pueblo necesita, que es la ley de moratoria? ¡Chuleta!