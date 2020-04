La llorona del 29 de abril de 2020

CHAYO PRESIDENTA

Me cuentan los bochinchosos perredistas que la pelea interna está poniéndose color de hormiga, por el control del CEN el otro año, pero todo empieza desde ahora. Que hay una propuesta rondando para que Chayo corra pa presidenta del partido. ¡Ataja!

EL VICE

A rey muerto, rey puesto. Ido Muñoz, le pusieron de sustituto a Cayito García, el exsecretario general de la Contraloría en los tiempos del Camaronero. Bueno, Cayito tiene experiencia en estos menesteres del gobierno, así que es como pez en el agua.

PA ESPANTAR OVNIS

Comenta un lector que la compra de tanto gel es que como los gringos confirmaron que se han visto ovnis merodeando la Tierra, el gel sirve para espantarlos. Que antes llegó el chupacabras, pero en ese tiempo no había gel. Ahora los ovnis se jodieron. ¡Ataja!

OJO CON EL AGRO

Un gran avance es que el agro pueda volver a trabajar los sábados. Se ha roto la cadena de abastecimiento y esto causa sobrantes de productos como pollo, carne de res, puerco, así como tomate, cebolla y otros vegetales en los establecimientos los días lunes. Además, los supermercados manejan mucha merma por la pérdida del sábado.

OJO CON EL AGRO II

El agricultor y los productores no salen a socializar. En su sangre corren las ganas de cuidar el ganado, sembrar la semilla, cosechar el fruto. Y el día que no haya comida, ese día estamos fritos, porque no habrá cómo alimentarnos. ¡Pelen el ojo!

MUEVAN EL HORARIO

Jubilados le piden al Minsa y a la Caja que la vacunación contra la influenza la extiendan hasta la 1:00 de la tarde, porque la hora que tienen para salir es de 11:00 a 1:00 y cuando llegan el filón es largo y muchos no alcanzan a llegar a las 12:00, que es cuando terminan de vacunar. Necesitan una horita más.

PONLO A MARINAR

Los diputados vieron que el aquelarre en la Asamblea con respecto a las modificaciones al reglamento interno no vale la pena, por eso es mejor dejar esa vaina hasta julio, cuando regresan fresquitos.

SE BUSCA

Dice el procurador Ulloa que el Ministerio Público inició una investigación por la amenaza que circuló en un video contra el Presidente de la República y su familia. Se trata de un video en el que aparece un hombre encapuchao y que ya fue identificado por las autoridades. ¡Habrase visto!

GOLPE BAJO

Comenta alguien que es muy feo eso de las redes donde circulan nombres y apellidos de gente que supuestamente está emplanillada en el gobierno. La vaina es qué tiene que ver que una persona esté emplanillada. Hay que denunciarla si es botella, pero si no, no hay derecho...

GOLPE BAJO II

Lo peor es que alteran la supuesta planilla y meten a gente que ni siquiera trabaja para el GobierNito. Tal fue el caso del abogado “influencer” Barceló y la tipiquera Sandra Sandoval. Esta vaina de sacaliñar y encima mentir, no lleva por buen camino. ¡Con cuidado!

EN SUSPENSO

La gente del GAFI, que tiene a Panamá como uno de los países no cooperadores en el cumplimiento de normas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, dijo que suspendió por cuatro meses la evaluación de Macondo que busca salir de la lista gris donde la tienen actualmente.

DE VUELTA

Los que ya están empezando a salir de la cuarentena son los ticos. Dice que van a abrir algunas actividades, ahora que el coronavirus no es una amenaza tan dramática para la población. Bueno, será el primer país latinoamericano en abrir.