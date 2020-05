La llorona del 11 de mayo de 2020

TIC, TAC, TIC, TAC

Dice que el que suda frío ahora que va terminando la cuarentena es Pacha, porque tiene varias denuncias que lo persiguen en el Ministerio Público. Que la que más lo tiene con una bolitas que le suben y bajan en la garganta es lo que habló Jaimito Lasso. ¡Cara...mbola!

EN LA GATERA

Ya que hablamos de denuncias, este miércoles la comisión de Credenciales de la Asamblea Legislativa, va a darle trámites a las denuncias presentadas en contra Pacha, Isabelita, Harry y El Indio Jerónimo. Que esta vaina asusta. ¡Joer tío!

VUELO HUMANITARIO

Ayer llegaron al país unos 250 panameños que fueron repatriados de Europa. El encuentro de todos fue en España, donde estaba la mayoría. Desde allá los embarcaron en un avión A350 de Evelop Airlines que llegó cerca de las 7 de la noche.

BUSCANDO AGUA

La gente de la ACP dice que este mes entregan los estudios referente a las alternativas para el abastecimiento de agua pa' tomar y pa'l Canal. Los estudios buscan determinar la factibilidad para el establecimiento de reservorios multipropósitos en las cuencas de los ríos Indio, Santa María, La Villa, Parita y Perales, además de Bayano.

PICADOS

Alguien que tiene por qué saberlo, dice que hasta el momento, en dos meses, 11 periodistas se han contagiado del Civid-19 en Panamá, según registros médicos. Varios de ellos con condiciones graves. ¡Mi madre!

CONSEJO DE VIEJO

Uno que está contento porque levantaron la ley seca, manda el siguiente mensaje: “Señores que nos hayan permitido abrir la ley seca para refrescarnos, eso no significa emborracharnos, por lo tanto con orden para no perder esta oportunidad no abusen”.

BARRIO DE TRIFULCA

Me mandan esto: “Un tinterillo que no tiene como responderle a sus mal ascendidos clientes, quiere justificar el pago que le dieron adelantado, con una campaña de infundios. Su desespero deja en evidencia sus planes sus chantajes que pronto irán a dar al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y ante los tribunales de justicia”.

VA PORQUE VA

El Vicepresidente Regional de las Américas de IATA, Peter Cerdá, dijo que “el gran reto es reiniciar la aviación protegiendo la salud y la seguridad que asegure que la industria no sea un vector de contagio de COVID y restaurar la confianza del público en el transporte aéreo, las medidas de bioseguridad deben durar solo mientras se requiera, siguiendo con los roles y responsabilidades de los gobiernos, aeropuertos y aerolíneas”.

FASES DE LA AVIACIÓN

Fase 1. Activación Selectiva: con la selección de los principales aeropuertos de cada Estado, para su operación interregional con horarios restringidos. Fase 2. Activación Moderada: inicio de operaciones en aeropuertos adicionales de la región por necesidades de conectividad interregional. Fase 3.Activación Intermedia: apertura de todos los aeropuertos ampliando rango de frecuencias de operaciones interregionales.

FASES DE LA AVIACIÓN II

Fase 4. Activación Internacional: inicio de operaciones con países fuera de la región en horarios restringidos. Fase 5. Aviación Normalizada: operaciones aéreas totalmente normalizadas. Además el Plan incluye cuatro componentes: la preparación, adecuación operativa, implementación, y la generación de confianza de los usuarios.

REVISTA TRINKA

Hoy sale a la luz, la nueva revista del grupo Trinka, "Crónicas de Panamá". Se trata de un esfuerzo de personalidades de diversas profesiones, que analizan Panamá con una perspectiva del pasado, presente y futuro del país.