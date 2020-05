La llorona del 20 de mayo de 2020

PICADOS

Alguien dice que en el ingenio de Alanje hay varios trabajadores picados por el bichito endemoniao y que, incluso, varios han fallecido. Que mucha de esta vaina no se ha dicho, porque no quieren parar de trabajar en la empresa. ¡Santa cachimba!

PICADOS II

La vaina que circula es que hay 256 trabajadores picados con el bichito endemoniao y que de esos, hay nueve muertos. Que el ingenio de Alanje da trabajo a 2 mil personas. ¡Chuzo!, mejor que Salud se dé una vuelta por ese lugar.

COMPARACIONES

En una tertulia en Zoom, entre amigos de todos los partidos y corrientes de pensamiento, alguien preguntó ¿qué ha sido peor para Panamá, el gobierno de Varela o el Covid-19? La respuesta fue al unísono: ¡El virus de Pacha nos destruyó la economía!

LÍO BERRACO

Lo que está creciendo como el buen arroz, es la batalla campal entre los pilotos y otros empleados de la aerolínea del Patrón y los administradores de la empresa. Desde el Mitradel le escribieron una dura carta a la empresa, por impedir que el ministerio investigue. ¡Mi madre!

REBAJA DE PENA

Dice alguien que sabe, que viene otra rebaja de pena para los presos. De hecho, el Ministerio de Gobierno ya publicó la lista de 47 personas elegibles y dice que las víctimas tienen oportunidad de presentar su oposición si así lo desean.

CAMPAÑITA

La gente de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), lanzó la campaña de sensibilización “Somos lo Mismo”, que lucha contra la xenofobia. #SomosLoMismo es una campaña que tiene como objetivo promover el respeto, la solidaridad y la integración entre los panameños y los extranjeros que conviven en Panamá.

POSIBLES TÉCNICOS

Dice que la Fepafut está buscando el nuevo técnico de la Sele. Entre los candidatos hay un suizo, dos colombianos y un panameño. ¡Ajooo!

POSIBLES TÉCNICOS II

La gente de TV Max dice que los candidatos son: Fabio Celestini, 44 años y nacido en Lausanne, Suiza. Los colombianos Hernán Darío el "Bolillo" Gómez, 64 años, que ya clasificó a Panamá al Mundial de Rusia 2018 y José Eugenio "Cheché" Hernández Sarmiento, de 64 años y que también dirigió a Panamá en 2006. También figura el panameño Julio César Dely Valdés, de 53 años, que también ya dirigió la Sele. ¡Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da...!

SOSPECHOSO

Me contaron que en un ministerio de plaza Edison abrieron una oficina especializada en contrataciones de empresas que responde directamente al despacho y congelaron una Dirección de Asesoría Legal que por ley ve estos temas. ¡Investigaré!

ASÍ TAMPOCO

Me escribió una persona que vive en el PH Bay View (donde se cayó la muchacha del carro) y me dice que a la gente no le dejan sacar sus autos del estacionamiento, mientras no se arregle el muro... ¡Y solo Dios sabe cuándo!

PONCHERA

A un genio tico se le ocurrió paralizar el transporte de carga entre Nicaragua y Panamá, dizque pa no infectar el país con coronavirus. Lo que ha logrado es infectar a miles de empresarios que tienen los hue...sos rotos por semejante irresponsabilidad. ¡Santa cachimba!