La llorona del 18 de junio de 2020

FRESQUITA

Me enteré que los magistrados de la Tremenda Corte tendrán pleno hoy y van a analizar la admisión o no de amparos y demás yerbas aromáticas contra decretos de cuarentena. Dice alguien que sabe, que si los admiten, todo queda como estaba antes de la cuarentena. O sea, se puede hacer todo sin restricción. ¡Cara...mbola!

PA LA CALLE

A propósito de la Tremenda Corte. Dice que hoy también van a levantar los términos y a partir del lunes empiezan a correr. ¡Coge ese trompo en la uña!

FESTEJO COMPLICADO

En la fiesta de un aspirante a director en jefe de los bomberos, el más divertido fue el bichito endemoniao. ¡Picó a 21!, y se fue como chepano. Que ahora el fiestero no sabe dónde meter la cabeza, porque jodió a sus compañeros. ¡Ataja!

ASÍ ES Y PUNTO

Me enteré que hubo una reunión entre el dueño de unas universidades y estudiantes de las universidades. Los estudiantes se quejaron por el pago de vainas que no usan y porque les siguen cobrando la misma plata, aunque sean clases virtuales y no de tan buena calidad.

ASÍ ES Y PUNTO II

Que el dueño les dijo que el carné se paga y eso no es negociable. Que el seguro se paga y no es negociable. Que en las mensualidades ya están haciendo los descuentos y que no cobran recargos, y que eso es como un “financiamiento por parte de la universidad”.

Y LA CERECITA

La vaina es que los estudiantes mandaron un comunicado de tres páginas y en él dicen que el dueño les dijo que las clases que se imparten son de primer mundo, y a aquel que piense que son clases mediocres, le espetó: “voy a mandar un mensaje alto y claro: Váyase y busque otra universidad de calidad!”.

CAMBIO RADICAL

La muerte de George Floyd ha provocado manifestaciones antirraciales en todo el mundo, y cambios radicales. Ayer se anunció que Aunt Jemima, una icónica mujer afroamericana que desde hace 130 años es el emblema de las botellas de jarabe de arce y de mezcla para panqueques de Quaker Oats, desaparecerá a fin de año, porque se basa en un estereotipo racial. ¡Cara...mbola!

¿QUÉ ES LO QUE ES?

Ayer también hubo noticias desde tierras gringas. El Departamento de Transporte de Estados Unidos multó a la aerolínea Copa Airlines, por transportar ilegalmente pasajeros entre Estados Unidos y Venezuela, a través de un punto de escala. Copa recibió la orden de cesar y desistir de futuras violaciones similares. ¡Mi madre!

HABLA EL COLCHÓN

Un ex viceministro de la era de Cachaza, que compró un apartamento en Marea 2, de 707 metros cuadrados, recomienda que si te cabrean los bancos, que si te parece que no son justos, guarda la plata abajo del colchón. ¡Santo cielo!

HOMOLOGACIÓN

Dice que hoy homologan el contrato de limpieza del Hospital del Niño. Hay un requisito que establece capacitación en bioseguridad y limpieza y desinfección. La vaina es que el único acreditado para dar la capacitación es el asesor de una de las empresas que compite y que hoy tiene el contrato. Hoy se forma la ponchera. ¡Pela el ojo, Nito!

AUXILIO, AUXILIO

Comenta alguien que están promoviendo la idea de que el gobierno le mande oxígeno a la aerolínea del Patrón, pero se pregunta: ¿a cambio de qué y cómo podrán justificar ese salvavidas? y ¿qué hay para el resto de las empresas que también han sido afectadas?