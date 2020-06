La llorona del 25 de junio de 2020

REZADERA

De Riegos de Tonosí, pronto habrá noticia. Por Panamá hay unos gringos de la Secretaría de Comercio haciendo averiguaciones y tienen los 84 tomos de la investigación en su poder. Les causa mucha curiosidad un cheque por 500 mil dólares que sirvió para construir un matadero de pollos. ¡Ay, padre!

REZADERA II

De lo que me cuentan es que en la lista de cocotudos está un Gabriel, un David y un Felipe, y también está uno no tan cocotudo, pero igual saboreó el billete: Ricky. Y no son bolas, pero aquí parece que será la nueva camada en la Lista Clinton. ¡Santo cielo!

POR EL AVESA

El que visita esta tarde el Avesa es Cachaza. Va a una audiencia de control. Aquí se va a enterar de todo lo que dijo o no dijo Jaimito Lasso sobre el maná brasileño que recibió. Bueno, supongo que será un acto de cámara, luces, acción...

CAMBIECITOS

Ayer anunciamos por esta columna sobre los cambios. “No se extrañen que los chillidos suenen duro, pero es que la vaina reventó y fuerte. Dice que ahora lo que quieren es gente de confianza y que no obedezca agendas externas. Que eso de que no lo hicieron de leche condensada, es real”.

HIJA DE TIGRE

A propósito, la nueva ministra del Mides es hija del exdiputado Elías Castillo. Tiene una excelente hoja de vida, se le conoce por su gran sensibilidad social y es una profesional consagrada. ¡Bueno, éxito en sus nuevas funciones!

NUEVA DIRECTIVA

A buena hora el Conep se pone las pilas con puros pesos pesados en su directiva. Julio, Gaby y los dos Jorges hacen de esta directiva un buen apoyo, para que, junto al gobierno, se gestionen los cambios que se requieren para desarrollar el país.

MÁSCARA CONTRA CABELLERA

Lo que sí está caliente hoy es la elección del nuevo o nueva presidente de Apede. Dice que la vaina está cabeza a cabeza entre Carlos Ernesto y Elisa. Lo que sí va a suceder es que la junta directiva va a ser cruzada, es decir, quien gane tendrá que gobernar con la mitad del otro grupo. ¡Mi madre!

DE VUELTA

Ayer se rumoró sobre el retornó al país de uno de los hijos del Loco. Que venía en vuelo privado desde un país centroamericano. Esto, luego de consignar una fianza para no ser detenido por un caso por el que se le investiga.

ACUERDO LABORAL

Parece que va a estar duro un acuerdo sobre la reactivación económica antes del primero de julio. La vaina parece que se ha estancado en lo que sería un acuerdo laboral. Lo último que calentó los ánimos es la propuesta para suspender los décimos de agosto y diciembre.

ABUSO

Alguien que lo vivió, está que echa humo con una telefónica, aunque el caso es similar en todas. El tiempo-aire que compran los clientes es por 30 días. La vaina es que cuando va por el día 26, la señal se corta. Reclaman y les sale la información de que “en estos momentos, nuestros operarios siguen ocupados”. ¡Santo!

PELUDO, PELUDO

El Fondo Monetario Internacional empeoró sus perspectivas para América Latina y el Caribe al anticipar que su actividad económica se derrumbará un 9.4% este año por el impacto de la pandemia del nuevo coronavirus, 4.2 puntos peor que en sus cálculos de abril.