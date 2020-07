La llorona del 3 de julio de 2020

FILA INDIA

Ayer empezó el desfile de los que se atragantaron con el maná brasileño. Cachaza llegó temprano al Avesa, donde dice que tienen un cajeterío de documentos sobre cuentas bancarias y transacciones trianguladas por donde pasaron varios milloncitos. ¡Santo cielo!

FILA INDIA II

Dice que en la fila india están Popi, Beby, Dubois y Niño. Que esta semana y la otra van a acaparar la atención y el que se va a poner celoso va a ser el bichito endemoniao. La vaina es que el maná brasileño vuelve a ser la noticia en Panamá. ¡Ataja!

DE LA RED

Gazy Waked twiteó: “No entiendo @NitoCortizo dice que se pidió dinero para pagar deudas heredadas de @JC_Varela por 5,300 millones, ¿por que todavía no han interpuesto las denuncias? @Alexander_MEF”. ¡Ay padre!

DORANDO LA PÍLDORA

Me dicen que en el Minsa hay una cantidad de solicitudes de almacenes y otros negocios que están pidiendo abrir para vender mascarillas, gel, alcohol y productos alimenticios. Ya muchos consiguieron el permiso. La vaina es que se trata de locales de 500 y mil metros cuadrados, que destinan cuatro metros para el nuevo negocio, pero empiezan a vender de todo lo demás. ¡Viveza!

DORANDO LA PÍLDORA II

Estas reaperturas de almacenes disimuladas, es parte del problema que hay en el país. El cabreo de mucha gente que está cumpliendo con la cuarentena, es por el desorden de unos que se creen que son los más vivos. ¡Así tampoco!

DERRAME EN RODMAN

Y la AMP, hasta el momento no da detalles de la embarcación que ha manchado parte del Canal y sus manglares. La pregunta es, ¿cómo estaba operando la barcaza del León que terminó contaminando las aguas del Canal?

BUSCANDO LO QUE ESTÁ QUIETO

Alguien me manda esto: “Los de compras del Cuerpo de Bomberos se empeñan en querer subir y bajar escaleras del Ministerio Público. El Minsa ha dicho que ellos no requieren criterio técnico, ya que ellos no son entidades médicas, pero insisten en pedirlo para sacar del acto a competencia con precios mejores, pero sin ñapa para nadie. Dicen que el contralor Feliz ya sabe, y se espera que les pare el gol de campo que quieren meter”.

DE REGRESO

Ayer regresaron al país 152 panameños que se encontraban varados en México, a raíz de la pandemia de la covid-19 y el cierre de fronteras. Todos vinieron gracias a la gestión de la Cancillería en un vuelo humanitario de Copa. Mañana debe venir otro bonchao de gente que está varada en Ecuador.

MOVER EL ESQUELETO

Dice Jean Pierre Leignadier, presidente de la Cámara de Comercio, que la “reapertura de actividades y recuperación de empleos debe ir acompañada de un plan de reactivación económica con medidas específicas para los sectores principales con mayor impacto en los PIB de cada país”.

PRUEBAS MASIVAS

Dice que la gente de la Caja de Seguro Social va a tomarse hoy una comunidad de Arraiján. Planean realizar una jornada masiva de captación de casos de covid-19 en la comunidad de La Cascada. La vaina es detectar los que están picados por el bichito endemoniao.

BUENA NOTICIA

Y ya que hablamos del Cajetón, ayer mandaron un comunicado diciendo que las fichas de marzo y cuya vigencia se extendió hasta junio, ahora vuelve a extenderse la vigencia hasta el mes de agosto. ¡Un alivio para todos los asegurados!

ASUSTADOS

Dice que muchos periodistas y fotógrafos que acudieron ayer a las indagatorias del Loco y Cachaza, ahora están asustados, porque no guardaron el distanciamiento recomendado. Se formó un tumulto que cuidado y el bichito endemoniao terminó picando a algunos. ¡Mi madre!