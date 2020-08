La llorona del 3 de agosto de 2020

UN CALETO

Alguien que conoce de estas vainas, me dice que el asesinato de los siete jóvenes en Colón fue una encerrona. Que parece que antes de los crímenes estuvieron merodeando y descubrieron un caleto y le echaron una pellizcadita. Eso los sentenció. ¡Mi madre!

AUDIENCIA ANTICIPADA

Por este caso se dieron seis meses para la investigación, pero el abogado de único detenido y al que muchos alegan por su inocencia, pidió una audiencia anticipada de pruebas, con la finalidad de probar que el hombre no estuvo involucrado en la masacre.

HASTA PA' LLEVAR

Al que le dieron con tubo y asta pa' llevar es a Horacio, el hombre Movin, porque de todos los que presentaron propuestas para unos oxímetros, fue el que más caros los ofreció. Mientras unos los ofrecían en siete dólares, Horacio los ofertó en 216 rúcanos.

HASTA PA' LLEVAR II

En las redes circuló esto: “Líder de Movin predica transparencia y solidaridad, pero en la práctica comercial no le importa con nadie”. ¡Santa cachimba!

CLUB DE LOS PENDEJOS

Dice Álvaro que luego de ver a Tanquecito de Gas en la playa, que en lugar de “cerco sanitario”, lo que hay es un “circo sanitario”. Que son los más tontos los que están haciendo la cuarentena y que ya están por formar el “clan de los pendejos”. ¡Mi madre!

OTRO PUNTO PARA EL DEBATE

Twit de Fonseca Mora: "Les voy a decir algo que quizás no me lo crean: el Satanismo existe y tenemos un cabal muy fuerte en Panamá. En el mundo tb es muy fuerte y unido. Los niños y niñas son importantes para ellos. No... No me he fumado nada". ¡Cara...mbola!

EL COLADO

Alguien me manda a decir que el tal Salvavidas, quien dizque que por su condición de directivo de la Cruz Roja, se coló en las fotografías del evento donde el gobierno de Canadá y el Scotia Bank donaron un hospital de campaña, dedicado para pacientes con problemas respiratorios, al nosocomio de la 24 de Diciembre. ¡Ajoooo!

INACCIÓN MISTERIOSA

A propósito, luego de un año y un mes de la actual administración aún se mantiene la desidia gubernamental para designar a los nuevos director y subdirector generales del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. ¿Por qué no se producen los cambios?

LATINOAMÉRICA PERDIÓ UN HIJO

El Parlatino está de duelo por el fallecimiento del Dr. Humberto Peláez Gutiérrez, ex presidente del organismo, de gran trayectoria latinoamericana y promotor de la integración regional. ¡Paz a su alma!

MALA GENTE

A propósito, un director de Parlatino, queriéndose cobijar en la excelente hoja de vida del Dr. Humberto Peláez, actuando de forma mezquina desconoce al senador Jorge Pizarro, su actual jefe y al santeño. ¡Crea cuervos y te sacaran…!

PARA ENTRETENERSE

Alguien me manda esto: “Entre la disputa de la caridad de Casís vs Flor y la partida de Úrsula 'la diosa del viaje', no le había prestado atención al discurso de Nito, frente a la mansión de 'Omar Vive' (si los ves agáchate). Pregunto; ¿quejarse del servicio eléctrico, entra en el llenar espacio?”. ¡Ataja!

LOS OPERADORES

Le mandan a decir a Ulloa que pele el ojo con un teniente Antonio, otro teniente Roberto. Que son operadores, no de justicia, sino de acomodar las cosas. Que trabajan en mancuerna con Aristides, Ruth y Tania. Ya los tienen bien pillados por los lados del Consejo de Seguridad Nacional. ¡Con personal de esa calaña, mejor...!