La llorona del 25 de agosto de 2020

FBI, LÍNEA CALIENTE

Alguien que sabe de estas vainas me asegura que los gringos vienen a instalar una oficina del FBI en Panamá, y van a poner una línea caliente para que las personas denuncien los diversos actos de corrupción o narcotráfico o lavado en el país. ¡Santo cielo!

NO VIENEN

La vaina se formó con los médicos extranjeros que pretendía el GobierNito traer a Panamá. El tejemaneje fue de tal magnitud, que ayer el ministro de Salud anunció que ya no van a intentar traer médicos extranjeros para ayudar a controlar el bichito endemoniao.

VIENE EL PAGO

Dice que el que no chilla, no... Luego de las protestas de los médicos porque no les había llegado el maná, ayer los diputados aprobaron cinco traslados de partida por 16.3 melones, para cancelar los salarios adeudados y para comprar insumos. ¡Enhorabuena!

ANÓTELO

SurfaceWise2 es un 'spray' que mata el bichito endemoniao y su efecto dura siete días. Este producto parece que es el que va a contrarrestar el bichito antes de que infecte a las personas. Producido por Allied BioScience Inc, con sede en Texas, Estados Unidos, el 'spray' ya recibió el visto bueno y ahora lo va a empezar a usar la aerolínea American Airlines para desinfectar sus aviones. ¡Más bien!

YA ESO PASÓ, JUAN

Me dice uno que está metido en eso de la política, que ahora anda gente por Otro Camino pidiendo aportes para lo de las reformas electorales, pero ya el Tribunal Electoral tiene más de cinco meses en esto, con más de 4 mil y tantos aportes ciudadanos; solo falta que los partidos e independientes se sienten a la mesa. ¡Ajoooo!

MOVER EL ESQUELETO

A propósito de nuevos partidos y partidos ya formados, por allí empiezan a reactivarse, pa no perder vigencia. Dice que hay más de cuatro que están pensando en buscar los libros pa recoger firmas e inscribir sus partidos. Que 2024 no va a ser de libre postulación, sino de partidos nuevos. ¡Ataja!

GORLANDIA

Del general Paredes: “Estamos invirtiendo exagerados recursos económicos en el mantenimiento de los 25 mil uniformados de los componentes de la Fuerza Pública y su misión de seguridad. Alrededor de $1,200 millones en el presupuesto y no es real, toda vez que es una costumbre paternalista de todos los presidentes postinvasión, sin excepción...”.

GORLANDIA II

Y sigue Paredes: “...autorizar, a solicitud de los uniformados, los créditos extraordinarios, en perjuicio de la salud, educación, agricultura, agua, deportes y cultura, elevándose el presupuesto de seguridad en la realidad en $1,500 millones y de estos, el 80% en salarios privilegiados otorgados casi todos durante Martinelli y Varela y todo presagia que Cortizo anda en lo mismo”. ¡Joder, tío!

VIENE EL GORDITO

Dice que los que están haciendo calistenia pa volver al ruedo es la gente de la Loto. Ya anunciaron que los billetes del Gordito y los chances que la gente adquirió para el sorteo del 27 de marzo que fue suspendido, que pronto anuncian el nuevo sorteo y esos que los guardaron valen. ¡Ajoooo!

LA RIPOSTA

Los gringos están en modo elecciones y hace una semana el escenario fue de los demócratas. Ahora viene la convención de los republicanos y se espera candela pura en lo que vaya a decirles Trump. Las elecciones todavía tienen un largo recorrido por delante, pero ya está al rojo vivo la vaina. ¡Santa cachimba!