La llorona del 15 de septiembre de 2020

APRETANDO

Me cuenta alguien que los gringos empiezan a apretar clavijas. Que la vaina de las visas es chicha e piña con lo que viene. Que el nuevo embajador designado es un experto en el tema financiero y en eso se van a meter, y fuerte. ¡Cara...mbola!

APRETANDO II

Alguien comenta el refrán: “en guerra avisada no muere soldado, y si muere es por descuidado”. Ya vino el asesor de seguridad nacional, se tomaron el control del BID con el voto de Panamá y se anunció la creación de una oficina del FBI en el patio. ¡Ataja!

TIKI, TAKE

Ya que hablamos de los gringos y su decisión respecto a Panamá, en territorio estadounidense ayer le quitaron la visa a un cerro de chinos. Como uno más uno es dos, no hay que ser genio para ver cómo va a quedar la vaina del cuarto puente. ¡Santa cachimba!

PONCHERA

Por los lados de la ñamura, la vaina también está prendida. Dice el fiscal del partido que va a iniciar procesos contra representantes de corregimiento. Dicen que los perredistas le han volteado a cuatro en un mes. ¡Santa cachimba!

MERECUMBÉ

Otra rasquiña que se está levantando es que el director de la Policía se está por jubilar y desde las entrañas hay un revuelo, por quién agarra el control. Con tantas peleítas por el cargo, cuidado y Nito los sorprende con un director civil y se acaba la vaina. ¡Ataja!

LA CAJA DE PANDORA

El dueño de varias joyerías en Panamá enfrenta una audiencia de acusación por quedarse con las acciones y tiendas de su esposa. Dicen los abogados que esto lleva hasta 16 años de prisión. ¡Chanfle, es verdad lo que dicen que no todo lo que brilla es oro!

POR LO LARGO

El Ministerio de Obras Públicas anunció la entrega del ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera para febrero de 2021, tras aplicar la fianza de cumplimiento para completar los trabajos que originalmente desarrolló la constructora Transcaribe Trading, S.A., (TCT), a un costo de hasta $161.8 millones. ¡Cara...mbola!

SE PERDIÓ DEL MAPA

Alguien me comenta que el Instituto Geográfico Tommy Guardia está que agoniza. En el gobierno pasado se hizo poco y para este gobierno parece que no existe. ¡Pobre Tommy Guardia!

IRRESPETO

En el primer día de salida libre me soplaron que muchos panameños violaron señales de tránsito y no respetaban la presencia de la policía. Algunos dice que cuando los retuvieron espetaron: “el defensor me defiende”. ¡Jooooo!

NUEVAS ESCLUSAS

Agua Clara y Cocolí son los nombres que la administración del Canal insistió en colocarle al tercer juego de esclusas y rechazó, dijo que por razones técnicas, los nombres de Ascanio Arosemena y Mártires de Enero propuesto por universitarios.

NUEVAS ESCLUSAS II

Ahora con el proyecto de ley para cambiarle el nombre a las esclusas, voy a tener que escudriñar bien cuáles fueron los argumentos técnicos que en 2016 esgrimieron para no quitarles el nombre actual y ver si solo fue un capricho de la junta directiva y el administrador anterior. ¡Chanfle!