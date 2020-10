La llorona del 2 de octubre de 2020

EL PLAN A

Me cuenta alguien que sabe, que Cachaza quiere que su caso pase al Tribunal Electoral, porque aduce que el maná brasileño que recibió, fue en calidad de donación. La vaina es que el TE ya certificó que el Partido Panameñista no recibió dinero brasileño. ¡Cara...mbola!

EL PLAN B

Dice que Cachaza también tiene su plan B. Que si no le funciona el plan A, entonces saca su as y es integrarse como miembro del Parlamento Centroamericano, y el caso pasaría a la Tremenda Corte que tendría que solicitar al TE el levantamiento de la inmunidad. ¡Santa cachimba!

SERIA PREOCUPACIÓN

Me dicen que más de cinco funcionarios de campo del Mida de Panamá Oeste han sido picados por el bichito endemoniao, que ha obligado a mandarlos para su casa y a cerrar agencias, pero no ha habido trazabilidad ni seguimiento ni desinfección de las instalaciones. Pa rematar, Recursos Humanos no ha hecho lo necesario para coordinar con el Minsa.

LAVANDERÍA DE FAVORES

Me dicen que un consorcio alemán aspira a hacerse otra vez de los contratos de placas vehiculares que han renovado desde los tiempos de Cachaza. Que ya fue sorprendido buscando que la ATTT le preparara la cena “solo para uno” con todo y lujo de exclusividad como proveedor. En la lucha contra la corrupción, en la Cámara de Comercio deben estar vigilantes y activar su comisión de ética. Buena esa al portero Miguelón.

EN EL HERVIDERO

Dice que a un jefe de alimentos del Ministerio de Salud lo tienen envuelto en un acto de sobornos a la empresa Onix para la emisión de certificados. El mismo fue separado por investigación durante 15 días y desde casa amenaza a funcionarios que a su regreso los botará, y el que hable que se atenga a las consecuencias. ¡Ajoooo!

CHICHARRÓN PICANTE

Me hablan de un lío que se está armando en el Ipaacop con un conocido abogado que tiene que ver con un proceso de titulación de tierra de una cooperativa que está en proceso de liquidación, y parece que el abogado busca que se anule un acuerdo entre la cooperativa y un tercero, para él terminar quedándose con el terreno. ¡Goloso!

CONEJITA

La gobernadora de la provincia de Panamá, Judy Meana, se colocó la vacuna experimental contra la covid-19. Se trata de un estudio que lleva a cabo la compañía biofarmacéutica alemana,CureVac, que empezó el miércoles en Panamá, y es la segunda fase de ensayo clínico de la vacuna.

CAMPAÑAS POLÍTICAS

La Fundación Panamá Primer Mundo se lanzó un comunicado exigiendo a la Comisión Nacional de Reformas Electorales que apruebe el financiamiento cien por ciento por el Estado de las campañas electorales. De esta manera se frenarían las “inversiones” de empresarios y que luego cobran a través de actos de corrupción en los gobiernos.

MORATORIA MARÍTIMA, EN VAINAS

Me dicen que hay presiones para tumbar un decreto reciente de la AMP, que declaró una moratoria para detener la proliferación de licencias de operaciones para el servicio marítimo auxiliar. Lo triste es que esta acción está justificada con una amplia documentación y notas de la Cámara Marítima, alertando sobre la depredación del mercado, poniendo en peligro las inversiones y empleos panameños.

MORATORIA MARÍTIMA, EN VAINAS II

Dicen los marinos locales empu...jados, que inescrupulosos disfrazados de inversionistas, amparados por abogados/funcionarios conectados, están dañando el mercado marítimo local, metiendo lanchas y equipos usados, muchas veces subsidiados o a costo “0”, para bajar calidad y precios, dar poco empleo y menos aporte real a la economía local. Los panameños no compiten así y van a pelear como gato bocarriba.