La llorona del 6 de octubre de 2020

NO IMPUESTOS

Con el berenjenal del lado tico, ayer le preguntaron a Nito si con toda la plata que está pidiendo prestada aumentaría los impuestos para pagarla, y respondió: “Incrementar impuestos, aunque sea de forma temporal, no es una opción de este gobierno”.

RECULAMBAY

Por los lados de Pura Vida Mae, el presidente tico echó 'revoch' y desistió del acuerdo con el FMI para recibir mil 700 melones a cambio de aumento de impuestos. Como los ticos se emberracaron y le formaron su ponchera, el hombre cogió culillo y reculó. ¡Ataja!

RÍO REVUELTO

Por los lados de la Madre Patria el exjuez español Baltasar Garzón ahora quiere ser parte el caso de supuestos sobornos de la empresa FCC. El exjuez ahora quiere armarle carrera al Loco y por eso solicita que lo habiliten. ¡Ay padre!

LA RIPOSTA

Esto escribió El Loco en twiter: “Lo anunciamos, empezó campaña sucia en mi contra, debido al éxito de Realizando Metas. Mis enemigos, usan sus contactos internacionales, para que un payaso español meta denuncia temeraria, basada en un refrito de noticias de La Prensa; demandaré civil y penalmente, aquí y allá”. ¡Cara…mbola!

EL VIDEÍTO

Alguien me manda esto: En las redes sociales circula un video del españolito indultado, consumiendo los productos de Pablo Escobar. Es el mismo españolito que fue descubierto por la web justiciacompra depanama.com. Y lo peor está por salir. Ya no hay suficientes calmantes en el Órgano Judicial”.

CASO EXPLOSIVO

A propósito, me dicen que ya la fiscalía está investigando la terrible amenaza recibida por una viuda de 73 años y que la fiscalía anticorrupción está investigando al españolito indultado y a todos los involucrados en el caso desde un exmagistrado de la Tremenda Corte, una del Tribunal de Cuentas, a Rosario, y a la Chimpadera. No se extrañen que les caiga también la Fiscalía de Drogas.

EM...FADADOS

Alguien me comenta que el diputado Ayala y la diputada Lilia andan bravos porque no fueron invitados a la reapertura del puente de Llano Largo, donde participó el ministro del MOP. Le mandan a decir que no tenían que ser invitados, porque no aportaron ni un clavo para dicha obra, más cuando Lilia estuvo 10 años como H.R. de Playa Leona y Ayala lleva un segundo periodo y ninguno hizo nada. ¡Ay padre!

COMENTARIOS

Alguien me manda esto: “Para el Gobierno no es una opción actuar indiferente ante el desempleo, violencia y el deterioro económico. No podemos dejar que nadie quede 'a un costado de la vida'. Esto nos debe indignar, hasta hacernos exigir un Acuerdo Nacional y Unidad Nacional. Eso es dignidad”.

LA PRUEBA DE FUEGO

El presidente gringo ya está en la campaña, luego de ser hospitalizado por el bichito endemoniao. Comenta un jocoso que ya Trump pasó la prueba de fuego y parece que la aguantó. La pregunta es si el bichito pica a Biden, ¿aguantará el jaleo? ¡Ay padre!

SE MODERNIZA

La casa de Zambo entró en la etapa de la digitalización. Puso en marcha el denominado Sistema de Trámites de la Caja de Ahorros (Siteca), que reduce la tramitología, con la consolidación de un proceso de desembolso de 30 pasos en uno, así como la digitalización de varios módulos. Dice que Andy le metió vapor al proyecto. ¡Más bien!