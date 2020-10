La llorona del 14 de octubre de 2020

HASTA AQUÍ

Luego de años de “investigación”, hoy finaliza una etapa en el caso del maná brasileño. Según las cuentas, casi cien serán las personas que entrarán en la vista fiscal que desde hoy deben empezar a elaborar los fiscales del Ministerio Público.

BILLETITO

Según las cuentas, el billetito que se fumigaron en sobornos y que llegó a los bolsillos de cuatro bellacos fue por lo menos $100 melones. Comenta alguien que eso es chicha de piña comparado con el sobreprecio de medicamentos que pagan los panameños y que llega a la friolera cifra de $400 melones por año.

LENTO, LENTO

La gente del Loco tendrá que mover el esqueleto, porque en semana y media de inscripción llevan menos de diez mil inscritos. En pocas palabras, les tomará mucho más de un mes la inscripción del partido, si quieren demostrar fuerza.

TRANQUE INSOPORTABLE

En Punta Paitilla diariamente se forma un tranque que molesta a todos por las filas de carros que se detienen para entrar al centro comercial de Bal Harbour. Comenta un residente que la solución es sencilla: Las autoridades municipales deben exigir que cambien la entrada a donde está la salida, y viceversa. ¡Problema resuelto!

PILLADOS

Comentan que ya están identificados los tres personajes de Arraiján que están detrás de una campaña mediática en contra de Rollins, y se dice que si persisten en su afán saldrán a relucir sus nombres. ¡Santo cielo!

ESTERCOLERO

Me mandan esto: “Donde los contratistas ya han dicho que no quieren presentarse es en la institución del agua; algunos se han ganado licitaciones y por mal manejo de la institución han decidido dejarlas, ineptitud o no conocimiento de la necesidad del vital líquido”. ¡Cara...mbola!

NI PA TI, NI PA MÍ

El ministro del MOP decidió ordenar la anulación del informe de la comisión evaluadora del proyecto para la ampliación y conexión de la calzada de Amador con la cinta costera. Parece que el hombre prefirió evitar que se le formara un tejemaneje y decidió actuar. ¡Santo!

OJO, RAFA

Alguien me manda esto: “Siguen los despidos de personas con discapacidad en el gobierno. Ahora fue un humilde trabajador manual de mantenimiento en el MOP, en contravención de la Ley 42 reformada por la Ley 15”. ¡Pon cuidado, Rafa!

CERO Y VA UNA

En Tocumen, ahora que se reanudaron los vuelos, ingresó ayer una pasajera procedente de Uruguay. Detectaron que la mujer venía picada por el bichito endemoniao, así que las autoridades la empaquetaron directo y sin escala a un hotel-hospital.

REAPERTURA TOTAL

La gente del GobierNito dice que va a quitar la cuarentena de los domingos y la limitación de ir a las playas. Que parece que revaluaron los cuestionamientos de la industria turística que señaló esa incongruencia en la reactivación de ese negocio.

NUEVO RECTOR

La Universidad Santa María la Antigua abrió el período de postulaciones para los candidatos a rector. El período de postulación termina el 21 de este mes. El rector actual es el empresario Juan Planells.