La llorona del 6 de noviembre de 2020

TRAGEDIA

Y mientras en Chiriquí la tragedia es grande por los efectos de las lluvias traídas por Eta, algunos aprovechan el momento para politiquear. Dice alguien que “no ha visto más grande miserableza que hacer política con la tragedia”. ¡Ajoooo!

TRAGEDIA II

A propósito de la tragedia en Chiriquí y otras provincias, hasta ahora ya van cinco muertos y hablan de otros desaparecidos. Las lluvias han causado un verdadero desastre que hasta ahora no se han cuantificado los daños materiales.

PUENTE AÉREO

Bocas del Toro ha quedado incomunicada, porque la carretera por Hornito se hundió. Dice que van a poner en marcha un puente aéreo para poder abastecer de productos a los bocatoreños. Hacía años que no sucedía una tragedia de esta magnitud.

PONCHERA GRINGA

Por el norte, las vainas siguen empantanadas, porque Trump no quiere reconocer la derrota aduciendo fraude y por el otro lado, los demócratas están pujando para reemplazarlo. Lo que tiene medio cabizbajos a los demócratas es que la Pelosy parece que no va a tener tanto poder. ¡Santo!

TRADICIÓN PLEITERA

Y mientras la gente se sorprende por la polémica en Estados Unidos por las elecciones, en 1876 Samuel Tilden y Ruthenford B. Hayes entraron en una polémica por la Casa Blanca. Tilden, demócrata y Hayes republicano. Cada partido declaró a sus electores como triunfadores. Finalmente, Hayes asumió la presidencia el 4 de marzo de 1877.

REFORMAS

Me enteré que hay una propuesta en la Comisión Nacional de Reformas Electorales para que los candidatos solo puedan correr para un cargo. Que se eliminaría esa vaina de correr al mismo tiempo para diputado y presidente o para diputado, alcalde y representante. ¡Ataja!

MUELLE BIEN PINTADO

El malogrado muelle de Taboga, me dicen que no aguantó el mal tiempo porque en su construcción hubo “mano manito, palo ehhh”. Habría que preguntar al Koyak ex AMP y su faraón de Chitré, ¿por qué no resistió más allá de la manito de pintura?

LLAMADO

La EuroLat, tras dos días de sesiones plenarias, hizo un llamado para abordar las causas profundas de la desigualdad. Se necesitan, dice, medidas que aseguren la inclusión social y la igualdad mediante el acceso universal a la educación, la alimentación, la salud y oportunidades para todas las personas como elementos claves para contrarrestar el aumento de la xenofobia y la estigmatización de los grupos vulnerables.

IRÓNICO

En Chilibre queda la potabilizadora que surte de agua a la ciudad capital. La vaina es que sus moradores van a la calle hoy, para exigir agua potable. Dice que están cabreados de la falta de agua y llevan más de 30 años en esta lucha y nadie resuelve.

MÉDICOS HABLAN

Una carta pública que enviaron varios médicos sobre las pruebas del bichito endemonia'o: “negarse a que se le realice una prueba de laboratorio, que solamente toma una muestra de la porción más externa de las fosas nasales, evitaría identificarlo como un individuo contaminante, convirtiéndolo en un aliado incógnito del virus asesino”. ¡Oye esto Rigoleto!