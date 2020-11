La llorona del 12 de noviembre de 2020

PONCHERA

Una serie de acusaciones de corrupción y maleanterías entre gremios de padres de familia y docentes, provocó la denuncia penal del abogado Naishmith Mojica contra un secretario general de una asociación de padres de familia, por presunta usurpación y falsificación de documentos. ¡Cara...mbola!

DEL GENERAL PAREDES

Al Sr Presidente: “Estamos seguros que si en cadena nacional 'conversa' con el pueblo sobre la grave situación del programa de invalidez, vejez y muerte de la CSS y explicando que peligran las pensiones de los miles de panameños jubilados, el pueblo le apoyaría de manera decidida en las medidas que hay que tomar. Tenemos información que a fines de febrero no habrá fondos para pagarles a los jubilados”.

CABREO

Alguien me contó que el cabreo por el que iría a presidir Promtur es porque viene de la empresa del Patrón. Promtur Panamá dice que nada de eso, que ellos están en la etapa final del proceso de contratación para seleccionar a su nuevo director general, y la junta directiva solo atenderá criterios técnicos para tomar su decisión final.

ÑATA CARAVELA

En esta guerra mediática que critican a los defensores de la hidroxicloroquina, me mandan a decir que lo que les están dando plomo lo que quieren es reemplazarla por bamianivimab, un monoclonal que es muchísimo más costoso que la hidroxicloroquina. ¿De quién será ese negocio?

LO ESCUCHÓ EL CIEGO

Dice un ciego que escuchó el debate de la comisión de Presupuesto a puertas cerradas, y que solo se oía esto: “¿Qué hay pa mí? ¿Qué hay pa ti? ¿Qué hay pa nos?”. ¡Chuzo, parece que tenían Zoom con Perú!

CIZAÑERO

Alguien circuló que a Ramiro Vásquez Chambonet lo querían sacar del ION y hacer ver que él estaba denunciando eso. Aparte de que esto no es cierto, con la salud de la gente no se juega. ¡A politiquear a otro lado!

DE VISITA

Dice que el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medioambiente de Estados Unidos, Keith Krach, estará en Panamá el 15 y 16 de noviembre. Que vendrá a reunirse con funcionarios gubernamentales y líderes empresariales. ¡Ajoooo!

RUNRUNES

Suena fuerte que algunos exfuncionarios de Bolivia, del gobierno interino, ahora que la gente de Evo volvió al potro, cogieron brisa para otros países. Por allá hablan que algunos ya están instalados en Panamá. ¡Santa cachimba!

PENCE-TRUMP

No se ha terminado el conteo en tierras gringas y ya hablan de la dupleta Pence-Trump para 2024. La vaina es que no hablan del Trompo presidente, si no de Ivanka. Que todo depende de si Ivanka decide continuar la actividad política de su padre.

SUGERENCIAS

Alguien sugiriendo a Evo para la ONU o debe retirarse de sus plantaciones de coca. Es lo que aconsejan los analistas, ya que dicen que no pueden existir dos alacranes en el mismo saco, sino pronto surgirán las diferencias entre Evo y Arce. ¡Tomen nota!

CON CALMITA

Comentan que AMLO no reconoce a Biden, porque es más vivo que tío conejo. Sabe que en dos meses el Trompo le puede meter a México un doloroso coletazo. Está como el chinito de la guerra de los mil días: “Di tú plimelo”.