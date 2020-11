La llorona del 16 de noviembre de 2020

SOSPECHOSO

Se comenta que el caso de lavado de dinero de la transnacional de ropa deportiva alemana dirigida acá por un holandés comienza a levantar alarmas en varios países. Todos se preguntan por la inacción de la Princesa Leah y su selectiva aplicación de la justicia. ¡Ave María!

SOLTÓ LA LENGUA

Ya que hablamos de la Princesa Leah, el que soltó la lengua e hizo unas confesiones sobre ella es nada más y nada menos que el ex procurador de Brasil, Rodrigo Janot. El hombre le cuenta todo en su libro “Nada menos que tudo”. Lean lo que dice Marlene sobre este tema. ¡Ataja!

EN EL RANKING

Dicen que la OCDE, Numbeo y el FMI, tienen a Panamá en la posición 57 a nivel mundial y octavo en América, con mejor calidad de vida. Ello implica que también analicen el tema de seguridad, costo de la vida, atención médica y poder adquisitivo. ¡Cara...mbola!

BAILECITO EN PANDEMIA

No le cayó nada bien a la feligresia ver al Arzobispo y a varios curas ensotanaós bailando jerusalema en pleno sufrimiento de la pandemia. Hasta la Levy lo criticó, ya que cuando fue diputada bailó “Bendecida" al ritmo de "tuntun pa'trás "y fue custionada por el ahora clerical bailarín, que no demostró en su baile ni la elasticidad ni el movimiento rítmico de la ex diputada. ¡Joooooo!

SE AFILAN

Dice que hay por lo menos ocho empresas que están interesadas en realizar el Estudio de Impacto Ambiental que sacó a licitación el Metro de Panamá para hacer el túnel en el Canal, para la tercera línea del Metro.

AGUANTADOS

Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Le piden al convaleciente Hombre Feliz que sacuda a sus funcionarios que tienen cientos de refrendos demorados. ¡Mejeto!

AGUANTADOS II

Dice que son cientos de empresarios con pagos atrasados por la lentitud o mala fe de los funcionarios. Hay uno que le dicen Satanás y viene desde los tiempos del Loco, que tiene contratos aguantados. ¿Cómo te compongo mondongo?

POLITIQUERÍA

La desmedida desesperación de ciertos dirigentes políticos a lo interno de sus partidos a cuatro años de las elecciones no tiene límite. Ayer había uno reunido en la única provincia con toque de queda y cuarentena total ante el incremento preocupante de los casos y la capacidad comprometida de su único hospital. Alguien le manda a decir que deje de ser tan irresponsables y de exponer a la gente.

SOBREPASÓ LA CIFRA

Ayer El Loco mando su mensaje diciendo que su nuevo partido Realizando Metas sobrepasó la cifra que exige el Tribunal Electoral para los partidos en formación. ¡Más contento que niño en una piñata!

¿Y EL HOSPITAL?

Alguien pregunta ¿que si la promesa del presidente de hacer el Hospital del Niño se quedó en palabras? Que pareciera que hay funcionarios que no están alineados con las necesidades del pueblo… ¡Cara...mbola!

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Me lo manda un productor: “Ha quedado demostrado este año, que con pandemia, desastres naturales, el sector primario de la economía con la producción de alimentos, ha garantizado paz social, pese a no recibir ni un quinto de subsidios para rescate, como sí lo han recibido las grandes empresas del sector terciario”.

SEGURIDAD ALIMENTARIA II

Y añade: “El trabajo heroico de nuestros productores, campesinos y trabajadores del campo lo único que reclaman es seguridad jurídica, estabilidad en políticas de Estado soberanas, y fortalecer el MIDA y MINSA, sin necesidad de crear entes burocráticos que a la postre son ineficientes y solo llenan cuotas políticas de poder”. ¡Ajoooo!