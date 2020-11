La llorona del 17 de noviembre de 2020

¿HABRÁ INVESTIGACIÓN?

Comenta alguien que las escandalosas aseveraciones del exprocurador Janot deben provocar una inmediata investigación por parte de la Procuraduría. Lo único que falta es que salga el procurador y los fiscales bailando Jerusalema como si no pasara nada. Algo que se cocinó en tiempos del Tortugón, La Mala y la Princesa Leah, no está oliendo bien.

VACUNAS

Pfizer anunció que su vacuna tiene 90% de efectividad. Ahora sale Moderna y dice que la suya tiene 94,5% de efectividad. Dos puntos importantes: Las dos son vacunas gringas y las dos superan el 90% de efectividad. Ahora solo esperemos que este bicho endemoniao lo mandemos pa onde vino.

CON SEDE Y TODO

Para este martes 24 de noviembre estará el Dr. Daniel Zovatto, director para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, quien viene a explicar todo lo referente a la decisión de ese organismo de instalar la sede de este organismo de manera permanente en la ciudad de Panamá, la cual estará ubicada en el edificio anexo del TE.

EN DERECHO

El traspaso de una concesión en Aeronáutica Civil terminó en un pleito en el Ministerio Público y el Órgano Judicial. El demandante le ganó todo en la parte civil y Aeronáutica le comunicó al demandado, Luis Novo, que ya no se le renovaba la concesión.

EN DERECHO II

Novo recurrió con un amparo a la Tremenda Corte, que no le admitió el amparo. Tras el fallo, Aeronáutica le dio 15 días a Novo para desalojar el hangar en disputa. Hasta ahí, todo bien.

DE RIPLEY

Novo se acordó que con el viceministro del MEF Almengor, por ser cuñado de su hermana, puede cambiar la orden judicial a través de la junta directiva de Aeronáutica, donde el MEF tiene un voto de tres, y la ha convocado a una reunión para esto. Alexander, ¿vas a permitir semejante tráfico de influencias?

RIFI RAFE

La Asparap, que es el sindicato dentro de la ARAP, denuncia actos de persecución y acoso contra miembros directivos de esa organización sindical. Distribuyó una carta con la denuncia.

RIFI RAFE II

Dicen que estas acciones provenientes de las nuevas autoridades de la ARAP y que no han contado con fundamento jurídico alguno que las justifiquen, atenta contra los derechos fundamentales de los servidores públicos y en especial los que padecen enfermedades crónicas, con la única intención de llenar espacios políticos.

PUTREFACTO

Alguien me manda esta pregunta: ¿Hasta cuándo los dueños legítimos de tierras tendrán que demostrar su derecho de propiedad inscrito en el Registro Público por gente que se dedica a ocupar terrenos titulados so pretexto de no tener propiedades y se pasa poniendo prescripciones adquisitivas?

PUTREFACTO II

Y pregunta: ¿No hay juzgado, ley o autoridad que identifique cuando hay varias prescripciones adquisitivas sobre una misma finca, aunque sean por parte de personas diferentes? Algo raro debe estar pasando. ¡Mi madre!

POR POQUITO

Iota se ha convertido en un poderoso huracán categoría 5. Ha golpeado muy fuerte algunos lugares de Colombia y la isla de San Andrés, y sobre todo amenaza con causar muchos daños en Nicaragua y Honduras. Panamá se salvó de milagro de un gran impacto, aunque siempre le pegó sus coletazos.