La llorona del 18 de noviembre de 2020

PONCHERA

Me cuentan que se formó una ponchera de los mil demonios que terminó con la patada que le dio FCC a la firma del exmagistrado El Vara Mejía. Todo se debe a que FCC parece que descubrió que le estaba jugando para el otro equipo. ¡Ataja!

PONCHERA II

Me dicen que inesperadamente el abogado Isaac Figueroa, también abogado de FCC, fue citado al Ministerio Público para ser indagado y formularle cargos. Figueroa cuestionó el porqué él debía ser indagado y ser objeto de cargos, cuando él entró a la firma apenas en junio pasado. Lo que descubrieron fue impensable.

DE RIPLEY

Lo que ocurrió fue que la esposa del exmagistrado El Vara Mejía, como abogada de FCC, solicitó a la fiscalía que indagara y le formulara cargos al colega y también abogado de FCC, Isaac Figueroa. FCC no lo pensó dos veces, echó a patadas a la firma de El Vara Mejía. ¡Santo cielo!

LA VISITA DEL GRINGO

El enviado del Trompo a Panamá, el tal Keith Krach, vino expresamente a hablar sobre la red 5G. Dice que hay que garantizar la seguridad y la privacidad de las redes de comunicación. Se reunió con las empresas telefónicas y algunos periodistas. ¡Ajoooo!

LA VISITA DEL GRINGO II

Lo que en realidad vino a hacer el enviado del trompo, fue a advertir a Panamá que no juegue canicas con los chinos sobre el tema de la nueva red 5G. ¡Santo cielo!

SE VENDE

Mucha tristeza en la comunidad varonil por la puesta en venta de los terrenos donde por décadas ha funcionado La Gruta Azul. Parece que el negocio de la carne también cayó en desgracia, así que los dueños prefieren vender el terreno. ¡Cara...mbola!

LA CONVERSA

Desde el sindicato de la Arap me escribe el secretario general para decirme que las vainas ya fluyen bien. Que están negociando con las autoridades de la Arap, a fin de llegar a resultados positivos en bienestar de los servidores públicos. ¡Más bien!

CONVENCIÓN EXTRAORDINARIA

Blandoncito logró que el directorio nacional de la ñamura convoque a una convención extraordinaria para el 14 de marzo, a fin de renovar el estatuto. Esta convención se hará de manera virtual, dice que por motivos de la pandemia.

POR FUERA

Los empresarios mandaron una nota al GobierNito, porque dicen que en las reuniones que tienen con Salud sobre la recuperación económica y las medidas sanitarias, están en un monólogo, y hasta tanto no asista el ministro de Salud, mejor no van más a ninguna reunión. ¡Santo!

NUEVO LIBRO

“El encanto del zopilote” es el nombre de la novela que acaba de presentar ayer el abogado Eduardo Rodríguez, por años director ejecutivo de la Capac. Se trata de una obra que habla sobre la vida política del país, la democracia y la historia panameña. ¡Aplausos!

CONMEMORACIÓN

Hoy se conmemora el Día Nacional de los Valores, diligencia gestionada por la Fundación Panameña de Ética y Civismo, que tiene más de 20 años de empeño en la observación ciudadana de los valores. Don Lucho Moreno, firme y con entereza, ha mantenido muy activa esta fundación, en la lucha por la transparencia en el país.

NADA DE NADA

Me manda a decir el viceministro Almengor del MEF, que no pertenece ni ha pertenecido a la junta directiva de Aeronáutica Civil y no tiene que ver nada con los litigios privados que se deriven de esa entidad. El ministro Alexander está claro y no va a permitir que ataquen la integridad institucional.