La llorona del 2 de diciembre de 2020

ESE TORO ENAMORADO...

Alguien me dijo que Cupido está vuelto el diablo y le ha metido un flechazo a un alto directivo del Canal con una funcionaria de carrera, ojitos rasgados, de la vía acuática. ¡Ese toro enamorado de la luna...!

INTERESANTE

Un loco me manda a decir que no comprende cómo Yanibel dice que quiere ser presidenta de CD, porque quiere cambiar las cosas, pero ¿acaso ella no es la secretaria general y forma parte de la junta directiva? ¡Ataja!

DOS MÁS DOS

Alguien también me comenta que la jugada de Yanibel es tomarse CD y ascender a una posible candidatura presidencial, sumando a perredés descontentos que están con Peter Michael y Héctor, y lograr que El Loco mayor la vaquee. ¡Santo cielo!

NO HAY RASTROS

Parece que el Trompo va a tener que resignarse y entregar sin chistar la Casa Blanca. Ayer el fiscal general gringo dijo que no encontró evidencia de fraude en las elecciones donde ganó Biden. ¡Cara...mbola!

DE FRAUDES Y PARÁLISIS

Me comentan que la acción perpetrada por los “frauditos” estudiantiles se encuadra en la conducta que tipifica el artículo 366-A del Código Penal. Dice alguien que si esto es conocido por la señora decana, que no en vano fue procuradora, solo Dios sabe ¿por qué no ha formalizado la denuncia ante el Ministerio Público?

ACEPTO MI ERROR

Si dicen que errar es de humanos; pedir disculpas y aceptar fallos es de valientes. Bueno, el joven Paniza, por lo que cabe su participación en la ponchera de la Usma, pidió disculpas y acepta que falló.

CAMBIO DE SISTEMA

Alguien comenta que los panameños bien podemos saltar del sistema presidencialista al sistema monárquico. Que para eso está el rey Naso, por lo que no hay que improvisar familia real. ¡Ataja!

YA ESTÁ AQUÍ

El que llegó ayer a Panamá fue el enviado de Panchito, el nuevo nuncio apostólico monseñor Luciano Russo. ¡Bienvenido!

GARRAFONES

Dice que por la denuncia sobre los garrafones en la junta comunal de Chicá, Chame, ahora hasta que se atropellan para firmar asistencia en las instalaciones del Juzgado de Paz.

REPRESALIA

La vaina es que por esta denuncia sobre los garrafones, la representante culpa a la jueza de paz y pide su desalojo del sector, argumentando que las instalaciones le pertenecen a la junta comunal. ¡Contralor y alcalde, pelen el ojo!

BUMERÁN

Los que amanecieron con una mala noticia, casi peor que el coronavirus, fueron los hermanos Ochy Diez, quienes fueron condenados por la juez civil Ibeth Muñoz Almanza a pagar 731 mil dólares a La Prensa. ¡Ajoooo!

BUMERÁN II

La juez desestimó una demanda de Panaplátanos, S.A. y los hermanos David y Daniel Ochy Diez, en contra de Corprensa, por presunto daño moral, por una serie de publicaciones del año 2012. ¡Santa cachimba!