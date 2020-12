La llorona del 10 de diciembre de 2020

PONCHERA

El viajecito de Pedro, Héctor y Quibián a respaldar la elecciones parlamentarias de Venezuela no les salió barato por la plomera que les siguen dando, y desde su propio partido. ¡Cara...mbola!

UN EJEMPLO

Jorge Isaac Chandex escribió: “No estoy de acuerdo con las declaraciones de Pedro Miguel González ni del grupejo que lo acompañó a Venezuela. Pedro Miguel González tiene que entender que la gran mayoría de los miembros del PRD, jamás estaremos de acuerdo con su apoyo a la dictadura de Maduro”.

PARA REMATAR

Panamá firmó este miércoles, junto a otros 20 miembros de la Organización de Estados Americanos, la resolución de rechazo del Consejo Permanente a las elecciones parlamentarias celebradas el pasado domingo 6 de diciembre en Venezuela. ¡Chanfle!

ES EL DOMINICANO

Dice el embajador de Panamá en República Dominicana que la Embajada de Panamá en ese país caribeño no tiene vicecónsul, y que al que enchirolaron por violencia doméstica es al dominicano en Panamá. A otro lado con ese hueso. ¡Ataja!

FIRMA CONTRATO

Finalmente el GobierNito firmó el contrato que dará inicio a la construcción del nuevo Hospital del Niño. Según Félix, el niño que puso la primera piedra para construir ese hospital ya es abuelo. ¡Ay padre!

HUELE RARO

Por los lados de la ATTT hay un tamalito raro con una jueza que falla en contra, en casos donde solo deben ser de mero trámite. La gente sabe que si le toca la juez primera, caso perdido. ¡Mi madre!

LÍOS EN EL COP

Dice que la actual dirigencia del Comité Olímpico de Panamá quiere, de sus dos toledanos, meter como asociaciones deportivas unas que no son tal, sino asociaciones de interés privado. Que el cují ya se lo descubrieron, pero insiste en colarlo. ¿Cómo?

PACTO DEL BICENTENARIO

La plataforma Ágora ya superó las mil propuestas. En solo dos semanas, la ciudadanía se ha manifestado. Lo curioso es la baja participación de políticos...

REUNIONES EXPLICATIVAS

El gran reto del consejo consultivo es lograr confianza, y en eso trabaja Paulina y su equipo, reuniéndose con los diversos sectores.

HASTA LA TUZA

Y ahora que ya pasaron las elecciones, dice que el hijo del presidente electo gringo, Joe Biden, está siendo investigado por su situación fiscal en el estado de Delaware. ¡Chanfle!

EL REEMPLAZO

Osman Valdés, quien es el director de Organización Electoral, ejercerá como presidente encargado de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, por la incapacidad médica del magistrado segundo vicepresidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, que lo picó el bichito endemoniao.

SE EM...FADÓ

Nito se em...fadó ayer y dijo que “nos están obligando a tomar decisiones que no queremos tomar”, respecto a la cantidad de casos de coronavirus. “No puede ser, qué es lo que nos está pasando, a mi me encanta la música... pero no puede ser que unas zapatillas valgan mucho más que nosotros y nuestros familiares”, expresó el mandatario.

RECULADA

Ayer, cuando todo el mundo pensaba que la política del GobierNito contra el bicho maldito había cambiado por “todos pa la calle”, Nito dio la echada pa tras más rápida del oeste.