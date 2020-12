La llorona del 19 de diciembre de 2020

CAMBIO DE FIGURITA

Dice que toma cuerpo la vaina de que el hijo del Gato se lance para ser el candidato a presidente del piardí. Que el hombre hereda toda la fuerza del papá. ¡Miauuuu!

SIN VASELINA

Dice que por Costa del Este, la empresa de distribución eléctrica no perdonó a nadie que debiera. Les cortó el suministro de energía, aunque le rogaran. Si no me creen, pregunten lo que pasó por el Parque del Mar I. ¡Mi madre!

VOY CON MIS LUCES

Dice que en el municipio subsidiado de la Perla Verde, la mandamás contradijo la orden de no hacer gastos navideños innecesarios y gastó más de $50 mil en lucecitas para el parque, y Boquerón pasando páramos. ¡Qué descaro!

NUMERITOS

Dice la gente del TE que hasta este viernes 18 de diciembre de 2020, un millón 445,099 personas se han inscrito en partidos políticos legalmente constituidos y en formación. El PRD tiene 600,261 inscritos, CD 300,341 y el Partido Panameñista 283, 589 miembros.

NUMERITOS II

El Molirena tiene 85,784 miembros, Alianza 28,220 y el PP 22,279. Los partidos en formación, Realizando Metas mantiene 60,854 adherentes, PAIS 39,482, UN) registra 13,011 y el Movimiento Otro Camino cuenta con 11,278 inscritos.

REUNIÓN LOCA

Fueron vistos en Los Años Locos la diputada Zulay Rodríguez y el diputado y alcalde Samid Sandoval. ¿Cena navideña o acercamientos políticos?

SE FUE

El ex vicepresidente de Venezuela José Vicente Rangel, la mano derecha del desaparecido Hugo Chávez, murió este viernes a sus 91 años debido a un paro cardíaco.

¿CUMPLEAÑOS... FELIZ?

Hoy se cumple un año desde que la Superintendencia del Mercado de Valores ordenó la liquidación forzosa de PLUS CAPITAL MARKET. Me informan que por ahora el único con motivos para festejar es el propio liquidador, cuya gestión está siendo cuestionada por su parsimonia, indiferencia y opacidad.

EN PIE DE GUERRA

Los padres de familia de una escuela semirreligiosa están que echan candela por la boca, porque debido a la pandemia, se redujeron los costos de la matrícula, pero los directivos del plantel no quieren devolver el excedente cobrado. Y como cerecita del pastel también les cobraron el undécimo mes. ¡Si no hay respuesta, arderá Troya!

CAMA O CATRE

Dice que si a usted le toca una cama, de caer picado por el bichito endemoniao cuando acude al hospital, la vaina todavía está pasable. Pero que le toque un catre..., mejor rece tres padrenuestros y cincuenta avemarías.

CHIVOS LOCOS

Dice que mucha gente se hace la chiva loca, porque anda como si nada con la placa vencida, pero en los almacenes del Municipio de Panamá hay 200 mil latas que no han sido retiradas por los contribuyentes.

SE SUSPENDE

El campeonato nacional juvenil de béisbol ha sido suspendido. Estaba programado para el 15 de enero, pero el bichito endemoniao no lo permite. Tampoco la ronda de prácticas que estaba en proceso, hasta el 4 de enero.