Ya circula por las redes que la cuarentena total va del 24 al 9 de enero. Si es así, entonces la vaina sí va a funcionar, porque se necesitan 14 días seguidos para romper los contagios, como dice la doctora Illueca. ¡Voy por mis tamales!

LA VISITA

Por los corrillos de la Tremenda Corte se comenta que un ex magistrado muy polémico visitó a una magistrada que estuvo de cumpleaños. Estuvieron conversando por horas. ¡Ay padre!

LA VISITA II

Pero me dicen que eso no es algo nuevo. Cada fin de semana, ellos se reúnen en su oficina y lo curioso es que el martes siguiente sale un artículo del ex magistrado en un periódico de la localidad. ¡Cara...mbola!

DE TEMER

Si usted le tiene miedo al bichito endemonia'o, persígnese con el primito británico. La nueva cepa es más contagioso. Ahora solo falta ver si las vacunas sirven contra este nuevo bicho diabólico. ¡Santa cachimba!

CIERRE

A propósito del bichito endemonia'o inglés, ahora que apareció esta variante, la mayoría de los países de Europa cerraron sus aeropuertos a los vuelos desde ese país, mientras se aplaque la furia.

EL OTRO NOMBRE

Me dice un chusco que al grupo de Sacyr deben llamarle GUCC, Grupo Unido Contra el Canal... ¡Joooo!

ESCLAVISTAS MODERNOS

Alguien me manda esto: "Muchas entidades supuestamente 5 estrellas han tratado a sus empleados con desprecio voraz y han permitido que muchos se contagien por incumplir las normas de bioseguridad. El Minsa los tiene que aconductar para que sean buenos vecinos". ¡Chanfle!

TE LO VOLTEO

Llegó la Navidad al Primer Tribubal Superior de Justicia. Comentan que hay uno lleno de espinas y una tica a los que no les pesa la mano para voltear e inventar fallos de forma dudosa... ¡Revuelvo la mirada y a veces siento espanto!

INGENIOSOS

Los capos de la droga hacen de todo con tal de trasladar su blanca nieve. La vaina es que las autoridades también están pilas para frenar estas fechorías. En Punta Burica, Chiriquí, el Senan se incautó de 1,830 paquetes de cocaína que trasladaban en un semisumergible. ¡Cara...mbola!

INGENIOSOS II

Dice que en el que iban tres colombianos que transportaban la droga y los mismos fueron apresados y puestos a órdenes de las autoridades.

VAMOS A VER

Dice que desde las costas de Tonosí, en Los Santos, salieron a recorrer los mares casi 300 mil tortuguitas que vieron la vida en arenas panameñas. ¡Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da…!

LA TERCERA

Parece que con el triunfo del Canelo sobre el británico Callum Smith se viene la tercera pelea entre El Canelo y Gennady Golovkin. La trilogía boxística, dicen. ¡Ataja!

CHUPATEROS

Dice una encuesta que realizaron en todo el país que los residentes en la ciudad capital son los más chupateros. El 47.9 le mete al vidrio, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud de Panamá. En el área indígena, la vaina no está mejor, con casi 43 por ciento.

NANANINA

Los que también jodió el bichito endemonia'o fue el pailón navideño que estaba previsto para el sábado. Se trata del arroz con pollo más grande, que ahora tendría una nueva fecha, cuando la vaina baje.