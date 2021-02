La llorona del 10 de febrero de 2021

CON CAUTELA

Mucha gente está tomando muy en serio lo del posible aumento del impuesto. Alguien del GobierNito dice que nada de eso va a pasar en este momento de crisis.

TERRIBLE

Ayer asesinaron al exdiputado perredista Yoyi Vergara. Dice que Vergara llegó a un taller a reparar una llanta, cuando fue sorprendido por dos hombres que le dispararon a quemarropa. ¡Mi madre!

TERRIBLE II

Dice que Yoyi estaba acompañado por un sobrino y otra persona más que es el conductor. Los gatilleros llegaron en un Suzuki y le dispararon en la cara. ¡Santo!

SOPITA DE MURCIÉLAGO

La gente de la OMS no tiene nada concreto, luego de visitar China en busca de pistas sobre el origen del virus. Dijeron que no fue creado en laboratorio, que el bichito endemoniao salió de un animal y no descartan que sea un murciélago.

ARREBATO

Los del Frenadeso se tomaron nuevamente el Parlatino donde se discute el problema de la Caja. Allá tuvieron sus escaramuzas con la Policía.

TERCOS

Al ministro del MOP le mandan a decir que les ponga orden a los que riegan las plantas en la cinta costera. Que ese trabajo lo deben hacer en la mañanita o en la tardecita, pero no a mediodía como lo hacen.

REFRENDO

La Contraloría General refrendó el contrato para la construcción de la línea 3 del Metro. Esta obra es por un monto de 2 mil 844 melones e incluye la ingeniería de diseño y la construcción de las obras civiles. ¡Plata pa la calle!

RATIFICADO

Carlos Motta Nuques fue ratificado de forma unánime por el pleno de la Asamblea Nacional, después que la Comisión de Credenciales aprobara recomendarlo como director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

LAS CLAVES

Motta manifestó estar honrado por la oportunidad que le ha dado el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y dijo que las tres claves en las que se basará el plan de trabajo son “productor nacional, producción nacional y comercialización del producto nacional”.

COMO ACEITE DE OLIVA

Al que también ratificaron como secretario de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación fue al doctor Eduardo Ortega. ¡Aplausos!

A LA BAJA

Tras que la vaina estaba jodida, la cosa se pone peor. Fitch Ratings le bajó la calificación al Canal, ENA y al aeropuerto de Tocumen. ¡Santa cachimba!

BUSCANDO CLIENTES

Y ya que hablamos del Canal, dice que la gente de la vía acuática tiró una estrategia para atraer más buques neopanamax que transportan gas. Ya en enero pasaron 58 barcos, 4 más que en diciembre.

AYUDA

El Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, localizado en Panamá Pacífico, distribuyó ayuda por el lío con el bichito endemoniao, por el orden de $10,44 melones, llegando a 39 países en la región de las Américas.