La llorona del 27 de febrero de 2021

LA TUMBARON

Parece que el GobierNito decidió retirar la candidatura de Didí para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡Santa cachimba!

ANDAMOS MAL

Luego de la pelonera que recibió Didí por esa candidatura, dice alguien que lo menos que debió hacer ella misma fue retirarse. Que el ego es más grande y ahora la traicionó, porque el GobierNito se la echó pa tras. ¡Mejeto!

ÑAGARE

Dice la gente de la Universidad de Panamá, por intermedio del decano de la Facultad de Derecho, que el Croan no gusta para nada y que si bien no habla de bases, los gringos vuelven a tener injerencia en los asuntos de la seguridad nacional.

CURIOSIDADES

Comenta alguien algunas vainas curiosas. Que en los ocho años de Obama y Biden en el potro gringo, invadieron siete países. Trump y Pence en cuatro años lograron seis tratados de paz. Que Obama se ganó el Nobel de la Paz y Trump terminó como un hombre muy malo y con dos juicios políticos. ¡Joder, tío!

SOMOS LIBRES

Ayer se publicó el decreto ejecutivo No. 111, que levanta la cuarentena total de los fines de semana. Ya fue promulgado en Gaceta Oficial. ¡Más bien!

VACANTES

Ya están abriendo las vacantes para los que deseen trabajar en la línea 3 del Metro. Interesados pueden acceder a la página web https://t.co/2pHcfQGXFR y buscar la siguiente imagen que los redireccionará a https://t.co/F8ikkTanRT, un correo electrónico del contratista HPH Joint Venture.

VACUNACIÓN

Las enfermeras están listas para culminar la segunda fase de la vacunación en dos meses y medio. Todo depende del suministro de las vacunas por las farmacéuticas.

A VELOCIDAD

Panamá está de quinto en toda América en vacunación por cada cien personas. Primero está Estados Unidos, seguido de Chile, Barbados, Canadá y Brasil. Ya Panamá se pasó a Costa Rica, Argentina, México, y los otros países. Está de número uno en Centroamérica.

PAILÓN

En el complejo deportivo Torrijos Carter de San Miguelito hicieron un pailón de arroz con pollo, con el que dieron de comer a 3 mil personas. Es el arroz con pollo más grande del país, hasta la fecha.

SINDICALISTAS CARIÑOSITOS

Me llegó esto: “Ahora aparece que “el hijo meritorio” y el hacendando de la ave Perú, como que le bajó la línea de San Felipe, con la clave cháchara y soberanía, no le van a cumplir lo prometido a la tepecita de Perejil, y anda llorando, ya que se acabaron las pastillitas para repartir y no son azules. ¿Cómo se autoproclaman? ¿Sindicalistas cariñositos?”.

SALIENDO DEL HUECO

Dice que el rey emérito Juan Carlos de España pagó 5,3 melones al fisco de España para ver si regulariza su situación. Está viviendo en Abu Dabi, pero quiere regresar de vez en cuando a su tierra querida. ¡Joder, tío!