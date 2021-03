La llorona del 15 de marzo de 2021

DE TEMER

Ayer me dieron la info completa. Dice que al seguridad del Órgano Judicial en Colón le montaron un seguimiento entre el Ministerio Público y la seguridad del Estado. Lo siguieron y lo encontraron con las manos en la masa. Se habla del recoge plata para compra de fallos. ¡Madre santa!

DE TEMER II

Que el hombre llegó en un auto a un centro comercial. Estacionó y recogió una mochilita y se marchó. Lo siguieron y por los Cuatro Altos lo detuvieron. Dentro de la mochila habían 90 mil dólares en efectivo. Ahora el hombre canta mejor que Pavaroti y Tina Turner juntos. ¡Ataja!

SE LA SABÍA

Me cuentan que el que montó todo el operativo contra el recoge plata para compra de fallos es el mismísimo Caraballo. Que antes no actuaba porque no tenía el poder, pero ahora como procurador encargado da este gran golpe a los corruptos en el Judicial en Colón. ¡Ay padre, la Lomotil está en la tablilla del medio!

OJO NITO

Me dicen que hubo una licitación para el lavado de buses en Mi Bus. Que se la dieron a una que ya lleva otras dos licitaciones en fila. Otra empresa le metió un reclamo en Contrataciones Públicas, porque se la dieron a la Limpia, aunque no cumplía con los requisitos. ¡Chanfle!

OJO NITO II

Me cuentan que la empresa Limpia está apostando que el reclamo se caiga, porque la cuñada del dueño es una de las que tiene que resolver el reclamo en Contrataciones Públicas. ¿Conflicto de intereses es que llaman a esto no?

MONOS GORDOS

Esto dio Nito en la entrevista con Hugo sobre monos gordos metidos en el lío de los menores en los albergues: “sí hay casos emblemáticos que en algún momento tienen que resolverse, que no pueden pasar y estar ahí durmiendo el sueño eterno, y se sabe que están en proceso ya de vista fiscal”. ¡Santo cielo!

ECHAN CHISPAS

Ayer se pronunció APEDE sobre el proyecto de Ley 508 que aprobó la Asamblea y que regula los descuentos en escuelas y universidades particulares. Los de APEDE le piden a Cortizo que vete este proyecto, además solicita la apertura inminente de todos los centros educativos a nivel nacional.

ELECCIONES ÑAMES VIRTUALES

Con todo éxito se realizaron las elecciones virtuales en la ñamura ayer. Los ganadores de las tres secretarías ejecutivas sectoriales fueron: la secretaría ejecutiva sectoriales de Administración, Gilberto Pérez García con 137 votos; de secretaría ejecutiva sectoriales de Asuntos Electorales, Marcia Rivera con 185 votos y secretarías ejecutiva sectoriales de Proselitismo, Jairo Valdés con 311 votos.

EN...FADADOS

La mayoría de billeteros del país están en pie de guerra porque a estas alturas ni las bolsas ni los bonos solidarios llegaron a sus humildes hogares igual que mucha gente de contratos suspendidos. ¡Cara...mbola!

AMOR DE PAPI

Me mandan esto: “Papi diputado doctor enardecido ha defendido su hija, es natural, porque aún él siendo malo desea lo mejor, pero se equivocó; el efecto ha sido lo contrario para beneficiarla, porque la ha expuesto al escarnio publico, poniendo en duda su apostolado”.

AMOR DE PAPI II

Y sigue: “Habría que preguntarle a papi diputado ¿si en el Instituto de Medicina Piragov de Odessa donde estudio, si allá con toda disciplina y rigurosidad se haría una flexibilidad para el rendimiento académico?”. ¡Ay padre!

VOTO ELECTRÓNICO

Me dicen que el jefe de Tecnología e Informática de la Cueva quiere hacer un nuevo departamento de Voto Electrónico. ¡Vea pues!