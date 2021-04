La llorona del 14 de abril de 2021

ROMANCE

Dice que un grupo de ñames varelistas está en pleno romance con los locos de Rómulo. Que no quieren nada con Blandoncito. ¡Santa cachimba!

PA FUERA

El cardenal y obispo de David, José Luis Lacunza, le dio bola negra a un cura que ha sido imputado por la presunta comisión del delito contra la libertad e integridad sexual en contra de un menor de cinco años. ¡Cara...mbola!

PA FUERA II

Dice que Lacunza se lo sentenció: cero tolerancia a este tipo de comportamiento. Al cura Aristides no le permiten el cobijo de la iglesia y ya lo echaron al agua. ¡Ataja!

SEGUNDA VUELTA

Y Keiko logró finalmente estar en la segunda vuelta en Perú. La Keiko se enfrentará al sindicalista Castillo, quien se consolidó en el primer lugar con 19,09% de los votos, mientras que Fujimori logró avanzar como segunda, con 13,35%. ¡Ajoooo!

LLORADERA

Comenta la gente que el triunfo de Lasso en Ecuador es la pérdida para Maduro, Fernández, Petro, Evo y hasta para AMLO. Que la lloradera es grande, porque se corrían a robo que ganaba Araúz. Ahora le van a apostar en grande a Castillo en Perú.

RECTA FINAL

El juicio oral al diputado Arquesio Arias entra en la recta final. El diputado perredista se la juega en un caso por la presunta comisión de delitos sexuales en perjuicio de dos mujeres.

CABREO

Los que echan chispas son los de la Cámara Marítima de Panamá, que solicitaron al presidente Laurentino Cortizo que vete el proyecto de ley N° 94 que modifica la Ley 56 de 2008, General de Puertos de Panamá, donde se aumenta por ley el salario mínimo en los puertos.

ESTÁN PILLAOS

Me mandan esto: “Los que piensan que en el GobierNito harán Japai y que nadie los tiene detectados, parece que no se han enterado de que la UAF los tiene debidamente registrados y en cualquier momento, cuando menos se lo imaginen, los veremos en problemas. ¡Ya lo dijo el presi: No mentir y no robar!”.

CON AMNESIA

De otro lector: “Parece que muchos profesores están amnésicos, porque en época de Tutankabrón apoyaban con obediencia servil la reelección perpetua y ahora se desgañitan oponiéndose a la reelección, por un solo periodo, de las autoridades universitarias”. ¡Vea pues!

PARA ESA VAINA

Por tierras gringas, los funcionarios recomendaron suspender el uso de la vacuna de Johnson & Johnson por las preocupaciones en torno a los efectos secundarios de casos escasos y graves de trombos. ¡Mi madre, yo espero mi rusa!

CITADO

Al que están citando a la Asamblea es al Eskildsen de la ATP, para que responda un cuestionario de 30 preguntas. Zulay alega que Eskildsen no ha hecho nada por los artistas, dj's, locutores y empresarios de la industria del entretenimiento.

CITADO II

Y en el cuestionario, Zulay cuela una pregunta que debe estarle retumbando en los oídos al Patrón: ¿Cuánto paga Copa en dinero al Estado panameño por el uso exclusivo del Aeropuerto Internacional de Tocumen? ¡Mi madre!