La llorona del 18 de abril de 2021

CABREADOS

Los que están que echan chispas son los meteorólogos de Etesa, porque ahora aprobaron una ley que crea el Instituto de Meteorología. Contrario a lo que se piensa, dice que el cabreo es porque en Etesa son S.A. y ahora pasan a ser funcionarios públicos. ¡Ay padre!

CABREADOS II

El asunto es complicado, porque si te botan como funcionario público te llevas el último cheque y ya, en la empresa privada tienen que indemnizarte y hacer los cálculos que corresponde. Que esto van a tener que prestarle atención, para que no llegue a explotar. ¡Negociando se llega lejos!

HASTA QUE RESPIRÓ

La parte acusadora perdió los cuatro puntos con los que se acusó al diputado Arquesio Arias. En tres la vaina fue 9 a 0 y en uno 5 a 4. Dice que Arquesio hasta que respiró y el lunes ya está listo de vuelta a la Asamblea. ¡Ataja!

PRECEDENTE

Un Tribunal de Justicia condenó de manera unánime al doctor Armando Mocci, por los delitos de calumnia e injuria en perjuicio de la ingeniera Balbina Herrera, luego de tres días de audiencias en el Sistema Penal Acusatorio.

DANDO EL EJEMPLO

La Merkel se vacunó con la AstraZeneca y hasta ahora está de lo más bien. Todavía no le ha dado ningún faracho de esos que dicen que da a los que se aplican esta vacuna. Bueno, yo esperaba la rusa, pero si no me llega a tiempo, me pondré la inglesa.

VOLUNTARIOS

La llegada de la vacuna de AstraZeneca adelanta las dosis a los que la quieran y que se inscriban como voluntarios. Dice que usted solo tiene que llenar el formulario y pedir que lo vacunen, porque desde el martes empieza el chuseo.

DE GIRA

La que anduvo por Veraguas fue la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo. Por allá entregó insumos agrícolas y avícolas que les permitirá a 420 familias ampliar sus emprendimientos y generar una economía doméstica en sus propias comunidades. ¡Vea pues!

CAMINEN QUE NADA CUESTA

Comenta alguien que los médicos analizan con preocupación que la pandemia ha incrementado la hipertensión, diabetes y problemas de grasas. Según ellos, la gente está falta de ejercicios, se ha vuelto muy sedentaria y esto a la larga va a afectarlos.

DE LA RED

Jean Marcel Chéry twiteó: ¿En serio? Los de @panamadecideorg (Movin disfrazado) se creen con tanto privilegio que pretendían que @tepanama le avalara su App (paralelo al que tiene el TE) para recoger firmas para la Constituyente y cómo se lo rechazaron están con la lloradora y manipulación de siempre”.

DE LA RED II

“Solo le falta a @panamadecideorg (@movinpanama disfrazado) exigirle al @tepanama que los deje organizar las próximas elecciones, contar los votos y proclamar a los ganadores. De verdad que esta gente está mal, quieren reglas especiales para ellos”.

PELA EL OJO MEDINA

Comenta alguien que la “M&M” es una bandita que opera en las madrugadas por San Antonio y dos calles de Cerro Viento. Chequean el paso de los sedanes de los tongos y luego salen. Son como siete. Al parecer son más astutos que los uniformados de Brisas. Inteligencia policial con ellos y verán que los agarran con las manos en la masa.