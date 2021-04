La llorona del 27 de abril de 2021

SE GOLOSEAN

Esta es la traducción del economista Felipe Argote sobre la propuesta de los bancos: “Si yo vendo ropa y tengo sobreinventario, le bajo el precio aun por debajo del costo para recuperar algo. Si hay sobreinventario de viviendas que son más caras en La Chorrera que en Florida, el Estado garantiza que paga si el cliente no lo hace y así yo no bajo el precio. ¡Fabuloso!”.

CAMBIECITO

El presidente Cortizo designó a Juan E. Melillo nuevo gerente general de la Caja de Ahorros, en reemplazo de Andrés Farrugia.

DE LA RED

El doctor Xavier Sáez-Llorens escribió este twit: “Hay comunicadores que se valen de la controversia para ganar seguidores, con la trillada excusa de la libertad de expresión y de dar voz a la disidencia; eso, en general, no molesta, aunque deja ver el bajo nivel ético de fondo...”.

DE LA RED II

Y agrega: “Pero, hacerlo en temas de salud pública, podría ser nefasto, tanto para las directrices basadas en ciencia como para la salud emocional de la gente. Medios deben entender el daño provocado cuando invitan a profesionales desactualizados, ajenos a las evidencias. Lo peor del entrevistado no es su ignorancia, sino que presuma de ella”.

DUDA EXISTENCIAL

Me mandan esto: No pocos docentes universitarios se enfrentan a una gran duda existencial: ¿son o no son docentes? Cuando llegan a los centros de vacunación, en donde están vacunando a los adultos mayores y docentes, se les indica que solo están vacunando a docentes de escuelas y colegios. Se sienten discriminados. ¡Ajoooo!

AL ATAQUE

La Unión Europea ataca por vía legal a la farmacéutica AstraZeneca, a la que acusa de haber retrasado la entrega de vacunas anticovid. De los 120 millones de dosis, solo recibieron 30 millones en el primer trimestre del año.

BRINCA. BRINCA

Dice un residente en Punta Pacífica que las aceras de ese exclusivo barrio han sido deformadas totalmente. Que no hay uniformidad y cada constructor de edificio ha hecho lo que le ha dado la gana.

BARRIDO

Dice que las enfermeras están preparadas con su logística para hacer un barrido completo por Panamá Oeste. Se trata de la vacunación de toda la población mayor de 16 años en al menos 10 corregimientos. ¡Santa cachimba!

PICADOS

Y aunque las quejas son múltiples por las restricciones de ingreso, dicen las autoridades de Salud que en seis meses han ingresado 1,275 viajeros positivos con la covid-19 al país, desde que la terminal aérea retomó sus operaciones en octubre pasado. ¡Cara...mbola!

AL ROJO VIVO

Los gatilleros están vueltos el diablo y haciéndole competencia al bichito endemoniao. Ahora asesinan por partida doble en Colón. Los primos Cardales fueron asesinados en Puerto Pilón. ¡Mi madre!

CASI, CASI

Cuatro personas la vieron cerquita, luego de que en el kilómetro 4, en dirección a la cima del volcán Barú, específicamente en Zarzamora, se volteó el vehículo en el que viajaban. El auto quedó “patas arriba” y por poquito ven la peluda.

VIENE EL DERBY

El Derby de Kentucky se corre el sábado y habrá cuatro panameños en la carrera. Hay muchas posibilidades de romper este año con 37 años de que un jinete panameño no gana esta carrera.