La llorona del 28 de abril de 2021

CHILLADERA

Me comentan que hay un poco de dueños de hidros de pasada que hicieron millones trabando a los incautos panameños con el denominado “precio marginal”, y ahora están que no saben qué hacer porque la energía a base de gas les tumbó el negocito. ¡Ataja!

CHILLADERA II

Según me cuentan, estas hidros vendían en 12 y 15 centavos el kilovatio/hora, porque el precio subía de acuerdo con la demanda de energía. Ahora como entra la energía a base de gas, el kilovatio/hora no sube de 6 centavos y los dueños de hidros están que quieren tirarse de un puente. ¡Mi madre!

TIKI, TAKE

Está Marcos Castillero terminando su reinado en la Asamblea y hasta ahora no hay claridad de quién será el reemplazo. Dicen que Javier Sucre es el que más posibilidades tiene de alcanzar la victoria, aunque en la puerta del horno se quema el pan, y hay varios merodeando. ¡Ataja!

PELEÍTA SABROSA

Dice el politólogo Harry Brown que en el PRD hay una disputa entre el torrijismo clásico y las nuevas corrientes. Que no es un tema nuevo, que se trata de un enfrentamiento que surgió en 2008 en las elecciones internas que hubo entre Balbina Herrera y Juan Carlos Navarro.

PELEÍTA SABROSA II

Pero para un comentarista, lo que hay en el PRD no es “torrijismo clásico vs. nuevas corrientes. Que lo que hay es una simple lucha entre las nuevas hienas y las viejas hienas... ya tú comiste, quiero comer yo”. ¡Santa cachimba!

LA TIJERA

Me mandan esto: En La Altiva esperan que las rotaciones de fiscales que está anunciando Caraballo a partir de mayo, sean para bien de la institución y de la sociedad; que el que no sirve no lo premien mandándolo para donde haya menos trabajo; si la tijera de Caraballo va a cortar, que corte parejo de arriba hacia abajo.

LA TIJERA II

Y siguen: Caraballo no debe olvidar que solo hay un modelo de gestión para el Ministerio Público; así que el fiscal que tiene su propio modelo, que no hace ninguna audiencia, no imputa, no acusa, ¿cómo puede pedir condenas? ¡Aquí es donde Caraballo debe dar sus primeros tijerazos.

PREOCUPANTE

Dice el Consejo Noruego de Refugiados que más de 10 mil personas migrantes y refugiadas esperan en la frontera colombiana para ingresar a Panamá a través de la peligrosa selva de Darién. Esta vaina tiene a los gobiernos de Colombia y Panamá conversando de apurito, porque la cosa es preocupante. ¡Ay padre!

EN PLANCHA

Dice que los mayores de 60 años abarrotaron las escuelas de Mata Ahogado, El Espino, Benigno Higuero, Las Margaritas, El Nance, San José, Las Uvas y Federico Boyd, en Panamá Oeste, buscando la vacuna contra el bichito endemoniao.

LOS FICHAOS

Ya me dijeron que a un partidito lo tienen en la mira porque están jugando sucio con la plata ajena. Me aseguran que uno que otro firmante anda temblando porque viene bajando candela. ¡Cara...mbola!

SIN MASCARILLAS

Y desde tierras gringas anunciaron que los que ya han recibido las dos dosis de vacuna, pueden salir al aire libre sin mascarilla. Aquí hay varios que brincan. ¡Santo!