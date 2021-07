La llorona del 7 de julio de 2021

EL INFORME

Salió el informe de los vacunados con La Clandestina en Coco del Mar y dice que lo que le inyectaban era agua con sal, según el abogado. Dice que los vacunados no generaron anticuerpos y los que sí, fue porque habían contraído el bichito endemoniao. ¡Mi madre!

ESTAFA

Parece que ahora la investigación pasa a ser una estafa, porque los clientes de La Clandestina pagaron 200 palos por vacuna. ¡Ay padre!

DE LA RED

Xavier Sáez-Llorens twiteó: “En este país de listas grises, negras y fosforescentes, uno se pregunta: ¿No recibieron vacuna real o no mandaron a examinar a los genuinos vacunados?... solo curiosidad científica”. ¡Ave María purísima!

PARAÍSO FISCAL

Una publicación especializada de la revista 'Muy Interesante', reseña los paraísos fiscales del mundo. Sobre Panamá, esto es lo que dice: “La gran ventaja fiscal de Panamá es que cualquier ingreso obtenido fuera del país está exento de pagar impuestos...”.

PARAÍSO FISCAL II

“Además, si quieres mudarte allí, el gobierno no exige la presentación de ningún tipo de documento que acredite la posesión de una propiedad, ni que establezca ningún tipo de vínculo económico con el país. No obstante, quienes quieran hacer de Panamá su nuevo país de residencia, tienen que aportar un certificado de salud y otro que demuestre que no se tienen antecedentes penales. Tampoco es fácil solicitar la nacionalidad”. ¡Cara...mbola!

QUE SE CAE

La que está en las últimas por falta de cuido es la casa del expresidente panameño Belisario Porras, en Los Santos. Parece que el descuido viene desde hace rato y ahora está que se cae. ¡Mejeto!

LOS NUEVOS PONCIOS

Me mandan esto: “Dos 'especialistas en la salud de los trabajadores', no quieren dar atención a los trabajadores dizque con el cuento de dar clases en un curso de Habilitación para sus propios compañeros, que tienen décadas en atender a los trabajadores en la institución de las manitas y encima de eso los petardean”. ¡Sinvergüenzas!

REBOTE

Desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen dicen que se registran diariamente entre 50 y 100 pasajeros en tránsito que son inadmitidos en sus países de destino final y, por tanto, son enviados de vuelta a sus países de origen. ¡Ay padre!

LA RIPOSTA

Me mandan a decir: “El Club de Leones de Las Tablas no ha vendido NADA, siguen como organizadores del Festival Nacional de la Pollera, apoyados por dos empresas que realizarán la producción y difusión del concurso este 22 de julio por varias plataformas digitales”.

AMBIENTE

Comenta alguien que por allí andan abogados que trabajaron para Pepece que ahora cuestionan si la empresa cumplió con temas ambientales. ¿Para quién trabajan?

CON LOS SANTOS NO SE JUEGA

La comunidad católica de Pocrí, en Aguadulce, está en pie de guerra ante las caprichosas medidas del párroco de la comunidad que intenta desconocer viejas tradiciones de una población, fiel creyente de la Virgen del Carmen, cuyas festividades inician este 9 de julio. ¡Con los santos no se juega...!