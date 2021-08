La llorona del 15 de agosto de 2021

PRONUNCIAMIENTO

La Gran Cámara se pronunció sobre la Ley 122 de 2019 sobre incentivos para el fomento de la actividad turística. Dice que requiere de una revisión concienzuda por parte del Órgano Ejecutivo.

PRONUNCIAMIENTO II

Que si los créditos fiscales se van a otorgar al inicio de la obra, es vital que el desarrollador presente fianzas de cumplimiento, además de estudios de factibilidad y viabilidad, certificaciones o auditorías por profesionales idóneos.

TRAS QUE ÉRAMOS MUCHOS...

Por Haití, las cosas están peludas. No se han recuperado del magnicidio, cuando ayer un fuerte terremoto de 7.2 grados sacudió la isla, causando muertos, heridos y cuantiosos daños materiales. ¡Tras que éramos muchos, parió la abuela!

NUEVO PARTIDO

Y el PAIS que lidera Toto ya realizó su convención constitutiva, lo que lo convierte en el octavo partido político de Panamá. Dice que su propuesta es completamente independiente, académica y que va por una nueva Constitución para Panamá. ¡Ajoooo!

CORRE, CORRE

Los talibanes avanzan a velocidad del rayo y todo predice que en pocos días, se toman todo el control de Afganistán. Cambió la política gringa y se formó el corre, corre. Ya se compara Afganistán con Vietnam para los gringos. ¡Santa cachimba!

TWITAZO

La Tía Mayín, que fue picada por el bichito endemonia'o, colgó un twit exponiendo su situación. El twit ha rebotado por todo el mundo con más de cien mil visto. ¡Ajoooo, casi Messi!

CON PIMIENTA

Un alboroto de los mil demonios hay en el partido del Picanto. Que a Brea lo bajan, que Brea sube... La vaina es que hay revoltura en lo que alguna vez fue el orgullo del RAC. ¡Santo cielo!

ATRAPADO

Unos tipos que se creían muy vivos fueron atrapados en Chame con 229 huevos de tortuga marina de la especie Lora o Golfina (Lepidochelys Olivacea). La Lora es catalogada especie en condición vulnerable y aparece en lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¡Mi madre!

METAMORFOSIS DEL PRESUPUESTO

Comenta alguien que el presupuesto de la Asamblea de diputados del 2000 era de 34 millones de dólares con 81 legisladores, hoy con 71 diputados 164 millones de dólares. ¡Santo cielo, ¿cómo se come esa vaina?!

LA COMANDANTA

En tiempos en que la tecnología es vital en el mundo, nace la “Comandanta Marisol” en el MINSEG, la cual elimina wifi a los funcionarios , bloquea accesos e incomunica a todo ciudadano que vaya a esas oficinas. ¿Y esa vaina?

LA COMANDANTA II

Me cuentan que la “Comandanta Marisol”, no contenta con quitar el wifi, amedrenta, intimida y somete a todo aquel que la cuestione “porque ella no es política… y no le importa con esos”. ¿Sabrá de esos malos tratos el Comandante Pino?

BUENAS VIBRAS

Todos los que han pasado por el CRI y ahora INMFRE, recuerdan con aprecio la gran capacidad de la nueva directora general de SENADIS, Iris Mercedes González de Valenzuela, cuando atendía a los jóvenes con discapacidad y los ayudaba en su recuperación y progreso. ¡Aplausos!