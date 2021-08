La llorona del 31 de agosto de 2021

AGUA SOLO PA' MI

Un vecino de Colonial Las Cumbres me cuenta que siempre hay problema de agua en el área y ahora descubren una de Ripley. Un exalcalde usó sus influencias con el GobierNito para que el IDAAN le hiciera llegar agua por arriba hacia El Peñón, bajando la tubería metálica solo hasta su casa. ¡Mejeto!

AGUA SOLO PA' MI II

Que los vecinos cerCanos se dieron cuenta que el agua potable solo llega hasta al frente de la casa de él y están armando un movimiento para protestar con cierre de calles incluido. Chuzo, qué berenjenal tiene Ducruet. ¡Cara...mbola!

GUERRA ENTRE MARÍTIMOS

La guerra en el tema marítimo está que arde. Me llegó esto: “Dicen que el dueño del Sea Lion es socio de todos los negocios en la marítima, representando a su garra Nori y recibe los mameyes. Pronto saldrán bellezas. ¡Santa cachimba!

DESINFORMANTE

Me mandaron a decir que el fallecido y prestigioso Economista Rubén Lachman hizo su último estudio sobre la Industria Martina Auxiliar y concluyó en los millones que este sector genera y podría generar a Panamá. El desinformante no puede negar el sol con la mano.

DESINFORMANTE II

Pero si lo niega, dicen los marítimos, sería como haber negado las cuotas obreros patronales a panameños o negar el daño que la infame Sacyr le hizo al país. Lachman reconoció un sector pujante desde Darién hasta Bocas del Toro, un legado de credibilidad versus uno debatible, dicen los em...Puñados marinos.

SEGUIMIENTO

Me dicen que quienes deciden quién viaja o no a Disney están siguiendo muy de cerca el periplo de Rafa y su operador García grande por sus tierras. Me dicen que los de las tres letras saben que con un poquito de presión, el operador cantará mejor que Carlos el Grande. ¡Ajoooo!

CERRADO POR JUEGO

El Minsa informa que debido a los partidos de eliminatoria de la Concacaf para el mundial de Qatar 2022 a celebrarse entre Panamá, Costa Rica y México respectivamente, los días 2 y 6 de septiembre, se suspenderá el proceso de vacunación en los estacionamientos del Rommel Fernández.

REUNIDITOS

Y por el Partido del Picanto la vaina pica y se extiende. Ayer pillaron al fiscal del partido reunido con presidente tribunal nacional ético electoral, en función de dos querellas presentadas por el presidente del partido Daniel Brea. ¿Y esa vaina?

INYECCIÓN

Por los lados de isla Colón, Bocas del Toro, se celebró el cuarto Gabinete Turístico, el cual estuvo encabezado por el vicepresidente José Gabriel Carrizo. Dice que allí se acordó inyectarle 33 melones, para desarrollar varios proyectos en el sector con el objetivo de impulsar el turismo, crear beneficios para la comunidad y mejorar la calidad de vida de los bocatoreños.

EL ÚLTIMO VUELO

Dice que el Biden tendrá conferencia hoy, porque ayer se confirmó la salida del ultimo avión militar del aeropuerto de Kabul, con lo que termina así la presencia de las fuerzas norteamericanas en Afganistán, iniciada hace 20 años. Aún quedan como 250 gringos en el país, que nadie sabe cómo los van a sacar.

SE HUNDIÓ

Me dicen que unos chamos que operan lanchas, una se les hundió y la sacaron con empresas sin licencia. Que hubo derrame de combustibles. ¿Y dónde está la AMP en todo esto? ¡Mi madre!