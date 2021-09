La llorona del 6 de septiembre de 2021

BANCOS EN EL TOP TEN

Ayer circuló un videíto en el que se informa sobre una red de bancos de un mismo grupo que tiene operaciones en toda Centroamérica y también en Panamá, cuyo centro de acción es almidonar los melones de la blanca nieve. ¡Santo cielo!

BANCOS EN EL TOP TEN II

Que la gente de las tres letras los tiene en la mira y que solo en El Salvador descubrieron el almidonado de 370 melones de un cartel mexicano. Parece que con el pleque pleque del banco que chupó los ahorritos de 11 mil personas se formó el trepa que sube. ¡Mi madre!

CARTELERA

Y parece que la cartelera de dimes y diretes entre Zulay y La Levy sigue en primer posición. Twiter recoge los puntillazos de grueso calibre que se tiran entre las dos. ¡Santa Bárbara bendita!

BUENA MAREA

Los que están que saltan en un pie son los de las agencias distribuidoras de automóviles, que en el mes de agosto registra un crecimiento del 98 por ciento comprado con el mismo período de 2020. Dicen que no hay plata, pero la gente está comprando carro y nuevo. ¡Ajoooo!

NEGOCIACIONES

Dice que la oposición venezolana que negocia con el chavismo en México, espera tener algunos acuerdos pronto. Que parece que la vaina va de a poquito, pero caminando bien. Ojalá logren un acuerdo para que Venezuela vuelva a brillar.

MAGISTRADOS

El GobierNito contrató por 85 mil rúcanos a la empresa empresa Transiciones, S.A., para que realice el proceso de evaluación de los aspirantes a las magistraturas principales y suplentes de la Tremenda Corte. Esta misma empresa fue la que ya hizo un trabajo similar en los nombramientos pasado.

CAPAC 60 AÑOS

Por ahí me mandaron a decir que esta es la semana de la CAPAC, porque celebra 60 años de fundación. Dicen que mandarán al país un mensaje de confianza porque son un gremio de “acero y concreto y con las fortalezas para superar dificultades”.

TRAVIESOS

Ahora que están de moda los jueces y sus travesuras , le mandan a decir a Publio en la DGI, que encontrará sorpresas si le hace una auditoría a los expedientes que han pasado por las manos de Raulito y María M. ¡Cara...mbola!

ABOGADOS TRANSNACIONALES

Me dicen que una asociación de abogados transnacionales, al mando de una gran firma, va por la defensa de sus clientes en los próximos días, pero el mensaje que me mandan es que hay que tirar puentes, ya que los tiempos y las fuerzas cambian. ¡Mejeto!

INYECCIÓN

El Consejo de Gabinete autorizó un crédito adicional de 400 melones para atender temas como la pandemia y reforzar el gasto de operación de varias instituciones.

RUIDO

Me mandan esto: El Alcalde debe realizar una auditoría por los lados de la Administracion Tributaria. Que el número uno y sus dos abogadas, una es la ex del sub de la ATTT y la otra recomendada para que fuera parte del grupo nombrada por la ñamura. Que cuidado y le sale un domingo siete.