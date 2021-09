La llorona del 20 de septiembre de 2021

COGE TU CHOCOLATE

Los franceses que se la tienen velada a Panamá, ahora son toda una Magdalena llorando porque los gringos, ingleses y australianos, firmaron la alianza Aukus que, de un plumazo, le borró un negocito de 36 mil melones a Francia. ¡Ataja!

COGE TU CHOCOLATE II

De don Eloy Alfaro: “Hace tiempo Panamá debió declarar non grato al embajador de Francia. Se han ganado millones con el contrato de Alstom fabricante y proveedor de servicios de las minas del Canal y tienen el tupé de ponernos y mantenernos en lista negra y de intrigar para que la UE también lo haga”.

NO QUEDÓ DUDA

Me mandan esto: “En el directorio de los perredés, el sábado, se sintió la fuerza de un movimiento interno emergente. No fueron solamente los aplausos cuando llegó Gaby, sino sus “conversas” con delegados de todo el país. Clarísimo el mensaje, el hombre viene con todo por la renovación del CEN. Pilas, gente”.

ARMAGEDÓN LOGÍSTICO

Desde los sectores transportista, aduanero y marítimo, me dicen que se acerca una tormenta perfecta. Los panameños golpeados por la pandemia no van a permitir el acaparamiento de servicios de una poderosa transnacional de carga que no escucha razones, ni le importa el hambre de los panameños. ¡Ay padre!

ARMAGEDÓN LOGÍSTICO II

Los transportistas en pie de guerra afirman que la industria logística panameña debe ser respetada, para que todos podamos desarrollarnos y vivir mejor. Entiendan que Panamá post-pandémico no es “Pro Mundi Beneficio”, es “Panamá y el mundo se benefician”. Que no lo duden, porque “partirán en dos a todo intransigente venga de donde venga”.

HASTA LUEGO

Descansa en la paz del Señor doña Adilia del Carmen Diotiayuti Vda. de Donoso (1923-2021), madre del profesor de periodismo Hipólito Donoso. La misa de acción de gracia se oficiará hoy, en la catedral San Juan Bautista de Chitré, a partir de las 3:00 p.m. ¡Paz a su alma!

DE LA RED

Esto lo twiteó la arquitecta Sandra Escorcia: “Hay dos medios de comunicación impresos que tratan a la mujer muy mal... Me pregunto: ¿Será que en sus juntas directivas sólo hay hombres? y ¿a estos hombres los parió un cabrito? ¿Será que en esas JD faltan mujeres?

RING, RING...

Alguien me manda a decir que Rómulo no para de recibir llamadas de acercamiento de convencionales y dirigentes que apoyaron la intentona fallida. Que le dicen que fueron engañados y no se quieren quedar por fuera… ¡Ajoooo!

CABREO

Dice Javier Martínez Acha en twiter que las medicinas siguen siendo un abuso en este país. Que un amigo suyo toma una medicina para la presión y cada cápsula sale a 2,87 dólares en Panamá, pero la misma medicina en España le cuesta la cápsula 0.59 centavos.

CABREO II

Y agrega Martínez Acha que Panamá debe hacer algo y no permitir “que unos cuantos congueen a los panameños en necesidad de tomar medicinas”. ¡Mejeto!

DE VIAJE

El que se va de viaje para los “Nuevasyores” es Nito. Que va a participar en la Asamblea General de la ONU. ¡Ajoooo!

PECÓN

El que apareció retratado con Susan Segal, dándole la bienvenida como nuevo miembro del Chairma's International Advisory Commitee del prestigioso Council of the Americas, fue el abogado panameño Enrique De Obarrio. ¡Se le ve pechón!