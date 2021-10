La llorona del 9 de octubre de 2021

TIRO AL BLANCO

Ya lo habíamos anunciado en esta misma columna que Maricarmen Aponte sería la nueva embajadora de USA en Panamá. Ayer Biden anunció la designación y ahora toca su ratificación en el Senado y viaje a la tierra canalera. ¡Ataja!

NUEVA DELEGACIÓN

Los gringos no salen de Panamá. Ayer llegó una nueva delegación para tratar diversos temas, entre ellos el migratorio. Hay que recordar que la semana pasada estuvo aquí el enviado de Biden, quien vino con el saquito de promesas y la puesta en marcha de un plan para contrarrestar el avance chino en la región. ¡Ajoooo!

IMPUESTO GLOBAL

Todos los países tendrán a partir de 2023 un impuesto de sociedades para las multinacionales del 15%. Dice que solo cuatro de los presentes en las negociaciones no se han sumado al acuerdo: Pakistán, Sri Lanka, Nigeria y Kenia.

MOVIENDO EL ESQUELETO

Luego de los constantes cuestionamientos, ayer un residente en El Valle de Antón le mandó una felicitación a Sabonge. Vio varias cuadrillas de MOP con palas mecánicas y otros equipos, limpiando el monte y el lodo acumulado en cunetas centrales de la Interamericana.

NOBEL DE LA PAZ

Do periodistas se ganaron el premio Nobel de la Paz. Se trata de María Ressa y Dimitri Muratov, quienes fueron galardonados “por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera”, dijo la presidenta del comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, en Oslo.

MAGISTRADA QUE PASEA

Que varios abogados vieron muy oronda a una magistrada del Tribunal Superior paseando de lo más tranquila, el jueves, por Panamá Viejo durante horas laborables. ¿Para eso recibe su botín de $7 mil mensuales? Debe ser que no tiene un solo expediente pendiente..., comentaron.

LO QUE CIRCULÓ

Por todos lados circuló ayer que el juzgado de extinción de dominio de Guatemala decretó el embargo de la avioneta propiedad de la familia Martinelli Linares. Decía la info que el Ministerio Público de Guatemala podría solicitar que pase a manos del Estado guatemalteco si se llega a determinar anomalías en su adquisición.

LO QUE DIJO CAMACHO

“DEJEN DE MENTIR: Es FALSO, que el Gobierno de Guatemala haya tomado propiedad del avión de la familia Martinelli. Luego de aportar documentos, se solicitó la devolución de la aeronave; en 15 días habrá audiencia para revisar la documentación que comprueba la propiedad y legitimidad”.

A PROPÓSITO DE MAGISTRADAS

Comenta un abogado que no cree que con la designación de dos mujeres para la Tremenda Corte va a cambiar la mal llamada “percepción” o lo que es lo mismo la “visión”... “La honestidad no tiene género. Si no mira a la Licda. Damaris Young que se sustenta en unas elecciones fraudulentas donde ni ella podía ser candidata. Y la sociedad civil, calladita”. ¡Santo!

TREMENDO HONOR

Juan Carlos Tapia, el creador de 'Lo Mejor del Boxeo', fue nuevamente nominado este año para ingresar al museo del salón de la fama del boxeo en Canastota, Nueva York. Sin duda que la nominación es un reconocimiento a la gran trayectoria del comentarista y empresario. ¡Felicidades!